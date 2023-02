Tempesta d’amore: Shirin operata agli occhi! Ritroverà la vista? | Puntate tedesche

Un momento cruciale è in arrivo per Shirin Ceylan (Merve Çakır) nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Dopo mesi di vita al buio, questo amatissimo personaggio farà infatti un ultimo tentativo nella speranza di recuperare la vista… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Shirin perde la vista

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Shirin si trova invischiata in un triangolo amoroso che la vede contesa dall’affascinante sommelier Henning (Matthias Zera) e da un ragazzo molto particolare; Gerry (Johannes Hut) . Destinato a farci compagnia per parecchi mesi, questo triangolo si è però da tempo esaurito in Germania, lasciando il posto ad una storyline dai toni decisamente più cupi…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, negli episodi tedeschi della soap Shirin è stata infatti vittima di un grave incidente sul lavoro che l’ha lasciata completamente cieca. Una diagnosi che è stata purtroppo con il tempo confermata da diversi specialisti.

Disperata, la Ceylan proverà ad abituarsi alla sua condizione, ma – nonostante le cure amorevoli dei suoi cari (Gerry in primis) – la strada apparirà fin da subito in salita, tanto che la ragazza si metterà più volte in pericolo. Sarà dunque questa la sua vita d’ora in avanti?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Shirin si sottopone ad un trapianto della cornea

Se con il passare del tempo Shirin perderà la speranza di poter un giorno tornare a vedere, Gerry sarà invece assolutamente certo che la sua amata prima o poi recupererà la vista. Una certezza che si rafforzerà dopo un sogno premonitore. Il giovane Richter avrà ragione?

Quel che è certo è che, proprio quando la Ceylan avrà ormai abbandonato ogni speranza, le si presenterà un’opportunità incredibile: un trapianto di cornea artificiale che potrebbe farle recuperare la vista. Il problema? L’intervento è ad altissimo rischio…

Pronta a tutto pur di tornare a vedere, Shirin deciderà dunque di sottoporsi alla rischiosa operazione pur sapendo di poter andare incontro a gravi complicazioni. Il suo coraggio verrà premiato? Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate tedesche di fine febbraio per scoprirlo!

(Puntate 3975-85, in onda in Germania dal 6 al 24 febbraio 2022)