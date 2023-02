Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 10 febbraio 2023

La lettera di Zuleyha è ormai illeggibile per via della vernice che l’ha ricoperta, per cui Yilmaz alla fine la getta vita ignorando chi sia il mittente. Alla tenuta, è vero caos: Saniye si infuria quando apprende che Gaffur l’ha tradita con Seher facendo rimanere incinta quest’ultima! Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.