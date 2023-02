Terra amara: “La vecchia Zuleyha non esiste più” | Trama 14 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 14 febbraio 2023

Demir e Zuleyha sono rimasti estremamente sorpresi dalla gravidanza di lei, ma i due coniugi finiscono per litigare. lui infatti la accusa di averlo tradito con Yilmaz, ma lei dice che non è vero. La discussione va avanti e solo l’intervento di Hunkar riesce a salvare Zuleyha. Questo momento drammatico farà scoprire parecchie verità taciute e fa scattare qualcosa in lei che dice a un certo punto: “La vecchia Zuleyha non esiste più”. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.