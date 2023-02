Terra amara: Cengaver minacciato da Demir, ecco perché | Trama 22 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 22 febbraio 2023

Zuleyha sembra star bene a Istanbul, tanto che la ragazza tenta di convincere Demir a trasferirsi lì; lui però non sembra essere felice dell’idea e comunque una chiamata della sua segretaria costringe l’uomo a rientrare ad Adana: c’è un’indagine in corso sulla sua azienda per via di una denuncia per evasione. Hatip riesce a convincere Demir che a denunciarlo è stato Cengaver, il quale ben presto si ritrova inaspettatamente ad essere minacciato dall’amico. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.