Terra amara: Demir e Yilmaz in galera ma… | Trama 25 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 25 febbraio 2023

Yilmaz e Fekeli vengono a sapere che Cetin si trova in carcere e vanno dal procuratore per scagionarlo. Il colloquio termina però con l’arresto di Yilmaz. Anche Demir viene intanto portato in prigione. Yilmaz e Demir, messi nella stessa cella, litigano e vengono messi in celle contigue ma separate. Yilmaz parla a Demir della lettera scritta da Zuleyha. Hunkar e Fekeli, saputo che i rispettivi figli sono in galera, fanno visita al direttore della prigione per evitare che i due interagiscano. Zuleyha tenta di raggiungere il carcere per parlare con Demir, ma Saniye la ostacola. Gaffur dà la conferma a Saniye di aver nascosto la lettera scritta da Zuleyha. Alla villa, Hunkar e Zuleyha hanno un confronto molto aspro…

Zuleyha vorrebbe che Hunkar licenziasse Gaffur e Saniye, per la questione della lettera; Anche Demir sarebbe favorevole, ma Hunkar non intende mandarlo via e si aggrappa alla mancanza di prove certe. Yilmaz viene rilasciato in attesa di processo, mentre a Demir, che resta in prigione, viene contestata l'accusa di omicidio verso Cengaver, con conseguente richiesta di condanna alla pena capitale. Yilmaz vuole manifestare a Zuleyha il suo dispiacere per gli equivoci del passato, ma Fekeli lo invita a pensare che Mujigan lo ama e che anche Zuleyha è ormai sposata. Yilmaz, così, cade nello sconforto.