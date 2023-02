Terra amara eccezionalmente in onda domenica 26 febbraio, ecco la trama

Come per Beautiful, anche per Terra amara è prevista eccezionalmente una puntata di domenica, che andrà in onda il 26 febbraio. Questo accadrà per via della scomparsa di Maurizio Costanzo, che ha prodotto cambiamenti nel palinsesto di Canale 5.

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 26 febbraio 2023

Demir, in prigione, attende triste il processo che potrebbe condannarlo a vent’anni o anche molto peggio. Intanto Yilmaz ordina la ristrutturazione dell’ex casa di Sermin, vicinissima alla villa degli Yaman, per andarci ad abitare. Gaffur riferisce la novità a Demir, che si infuria e chiede a Hunkar di preparargli i passaporti in vista di una sua fuga a Berlino insieme a Zuleyha. A quel punto l’uomo simula un’aggressione infliggendosi volontariamente un colpo di punteruolo in pancia: viene così condotto in ospedale e operato da Mujgan.

Yilmaz ha letto la lettera in cui Zuleyha gli spiegava i problemi che l’avevano obbligata al matrimonio: ora il nostro protagonista vuole assolutamente scusarsi con la Altun; grazie alla collaborazione di Gulten riesce a incontrarla, ma alla fine arriva anche Demir.

Con l'aiuto di Hunkar, Demir riesce a sabotare l'incontro tra Yilmaz e Zuleyha e costringe la consorte a scappare con lui. Yilmaz, rimasto senza macchina, raggiunge la sua azienda, avvisa Fekeli di quanto è successo e va alla ricerca dei fuggiaschi. Mujgan, interrogata da Julide, apprende della fuga di Demir e Zuleyha e comprende che Yilmaz le ha mentito. Yilmaz arriva a fermare l'auto di Hunkar, ma a bordo c'è solo quest'ultima.