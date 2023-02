Terra Amara: Behice racconterà a Fekeli il suo “doloroso” matrimonio

In che modo l’astuta Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu), la zia della dottoressa Müjgan (Melike İpek Yalova), cercherà di far breccia nel “cuore” di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık)? Puntando sul pietismo. O per lo meno, è questo quello che farà inizialmente nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: Behice e il trasferimento a Cukurova

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi in precedenza, Behice si troverà costretta a trasferirsi a Cukurova in seguito al suicidio del fratello Behzat poiché sarà rimasta senza un soldo e dovrà accettare l’ospitalità della nipote, di Fekeli e di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Quando quest’ultimo e la consorte si trasferiranno nella casa che apparteneva a Şermin (Sibel Taşçıoğlu) al fianco di quella dei Yaman, la Hekimoğlu dovrà così ingegnarsi per continuare a stare nella villa di Fekeli e fingerà di “sentirsi di troppo”.

In pratica, Behice preparerà le valigie e farà in modo di farsi trovare da Fekeli proprio mentre starà per partire. Esattamente come aveva preventivato, Ali Rahmet la inviterà però a restare, invitandola a sentirsi come una di famiglia, e la zia “doppiogiochista” sarà ben felice di trattenersi. Da ciò, Behice darà via ad un piano per cercare di avvicinarsi sentimentalmente a Fekeli ed allontanarlo da Hünkar Yaman (Vahide Perçin)…

Terra Amara, spoiler: il “doloroso” matrimonio di Behice

Attenzione quindi alle prime mosse di Behice. Oltre ad entrare nel circolo caritatevole di Cukurova, la donna sfoggerà di fronte ad Ali Rahmet il suo lato più vulnerabile e gli parlerà del suo doloroso matrimonio, segnato dai soprusi e dalla violenze di un marito che non ha fatto altro che picchiarla e non farla sentire all’altezza nei cinque anni che sono stati insieme.

Insomma, un racconto intriso di “pietà” e moine da parte di Behice, che faranno colpo su Fekeli (anche se non nel modo in cui la donna si aspettava). Proprio per questo, il giorno seguente, dovrà studiare un’altra macchinazione nel disperato tentativo di fare ingelosire Hünkar e farla litigare con lui…

Terra Amara, trame: Behice fa finta di farsi male

Eh sì: possiamo anticiparvi che, nel bel mezzo di un incontro con il circolo della carità, Behice fingerà di farsi male ad una caviglia non appena sentirà che una delle socie sta per recarsi a casa di Hünkar. A quel punto, ostentando un dolore che non ha affatto, Behice chiederà di chiamare Ali Rahmet affinché la porti in ospedale, dando l’impressione alle donne di avere ormai un rapporto confidenziale con lui.

Una vera e propria menzogna all’interno di un piano che, almeno nella mente di Behice, servirà soltanto ad indispettire la Yaman. Ma non è detto, ovviamente, che funzioni… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.