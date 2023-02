Terra Amara: brutto malore per Azize!

Nelle prossime puntate di Terra amara, la brutta frizione che si verrà a creare tra Demir (Murat Ünalmıs) e la madre Hünkar Yaman (Vahide Perçin) creerà un grosso stato d’agitazione nella nonnina Azize (Serpil Tamur). Non a caso, quest’ultima avrà un piccolo aneurisma e dovrà essere portata d’urgenza in ospedale…

Terra Amara, news: Demir e Hünkar ai ferri corti, ecco perché

Tutto partirà da un’azione di Şermin (Sibel Taşçıoğlu). Al fine di vendicarsi della zia, colpevole di averla fatta finire in carcere per la sua relazione fedifraga con Hatip Tellidere (Mehmet Polat), l’astuta nipotina fotograferà un incontro clandestino tra Hünkar e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e lo spiattellerà sui giornali.

Appena si troverà tra le mani il cartaceo dello stesso, Demir andrà su tutte le furie e finirà per litigare con Hünkar poiché considererà inaccettabile che provi dei sentimenti per l’uomo che, tanti anni prima, ha ucciso il padre Adnan. Proprio per questo, il marito di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) caccerà la madre dalla loro tenuta, invitandola a non farsi più vedere finché non ritornerà sui suoi passi e considererà inopportuna la sua “tresca” col nemico. Questo procurerà però un grosso dolore ad Azize…

Terra Amara, spoiler: brutto malore per Azize!

Possiamo infatti anticiparvi che Azize sentirà fin da subito la mancanza della figlia Hünkar nella sua tenuta e temerà che l’abbia abbandonata per sempre. Il nervosismo verrà accentuato ulteriormente dalla demenza senile di cui soffre e che esploderà definitivamente nel corso di una colazione, nella quale Azize perderà i sensi dopo aver vomitato.

Ovviamente, Demir e Züleyha porteranno la nonnina in ospedale, dove si prenderà cura di lei la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), che non potrà fare altro che diagnosticare, dopo le dovute analisi, che ha avuto un piccolo aneurisma, motivo per il quale dovrà stare sotto controllo in ospedale per qualche ora. Tuttavia, Müjgan sarà abbastanza ottimista sulle condizioni di salute di Azize e confiderà nel fatto che si riprenderà senza alcun tipo di intoppo…

Terra Amara, trame: che cosa succederà in ospedale?

In ogni caso, vi consigliamo di fare attenzione a quello che succederà in ospedale subito dopo, che però non riguarderà Azize. E il tutto avverrà quando, infischiandosene dei comandi di Demir, Hünkar correrà in ospedale per abbracciare Azize, dove verrà raggiunta anche da Fekeli. E proprio lì un colpo di scena inaspettato sarà l’incipit per un’altra sfuriata da parte di Demir… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.