Terra amara, anticipazioni dal 13 al 18 febbraio 2023

La ben nota lettera giungerà nelle mani di Yilmaz? Settimana molto importante per le trame di Terra amara, vediamo che succede nella settimana centrale di febbraio!

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 13 a sabato 18 febbraio 2023

Preso per la gola, Gaffur racconta molte vicende della famiglia Yaman al signor Hatip. Per Mujgan e Yilmaz fervono i preparativi del matrimonio ma, per caso, lui incontra Zuleyha e questo incontro non li lascia indifferenti. Zuleyha ha un malore al circolo e Hunkar l’accompagna in ospedale. Informato di altri episodi di svenimento, Sabahattin si preoccupa per lo stato di salute di lei, la sottopone a un’analisi del sangue da cui risulta che Zuleyha è incinta. Alla notizia, Yilmaz si allontana per il dolore.

Demir e Zuleyha sono molto sorpresi dalla gravidanza di lei e tra i due scoppia una lite accesa. Lui l’accusa di averlo tradito con Yilmaz, ma lei nega. La discussione degenera a tal punto che solo l’intervento di Hunkar salva Zuleyha. Questo momento di scontro tra loro porta a galla tante verità taciute e fa scattare qualcosa in lei che annuncia: “La vecchia Zuleyha non esiste più.”

Yilmaz è molto turbato dopo aver appreso la notizia della gravidanza di Zuleyha e non riesce ancora a placare il rancore che nutre nei confronti di Demir. Gaffur prova in tutti i modi a ricucire il rapporto con Saniye che però è molto delusa e amareggiata per il suo tradimento e non gli permette di dormire a casa loro. Demir continua ad accusare Zuleyha di essere incinta di Yilmaz e inoltre non accetta il fatto che la donna lo abbia sposato solo per salvare Yilmaz.

Terra amara: il giorno delle nozze di Yilmaz e Mujgan

Sermin è alle prese con il decreto ingiuntivo che la obbliga a restituire i soldi ricevuti dalla famiglia Yaman per mantenere gli studi della figlia Betul. Infine Mujgan e Yilmaz decidono di organizzare il matrimonio “in grande stile” esaudendo il desiderio di Fekeli, il quale desidera che l’evento sia il più bello mai visto a Cukurova.

Le nozze di Yilmaz e Mujgan sono ormai alle porte, ma la futura sposa è triste per la mancata partecipazione dei genitori. A sua insaputa, Yilmaz va a trovare Behzat e insiste affinché partecipi alle nozze della figlia. Intanto, Gaffur porta dei soldi a Seher e le promette di divorziare da Saniye pur di stare con lei.

Cetin trova un pacchetto, che Gaffur aveva nascosto in un muro, contenente dei soldi, i documenti di identità falsi di Yilmaz e Zuleyha e un pezzo di una lettera di Zuleyha a Yilmaz di cui però non si accorge. Cetin consegna il tutto a Yilmaz, che, poco prima del suo matrimonio, ripone i documenti in un cassetto. Neanche Yilmaz si accorge del frammento di lettera. Intanto, Demir va a Istanbul per ripetere il test di fertilità per togliersi ogni dubbio circa la paternità del figlio che sta aspettando Zuleyha.

È il giorno delle nozze di Yilmaz e Mujgan, ma la mente di Yilmaz è ancora scossa dal ritrovamento dei documenti falsi che lui aveva comprato per fuggire con Zuleyha. Dopo la “visita” di Yilmaz a Behzat, i genitori di Mujgan arrivano al matrimonio; grande è la gioia della sposa. Anche Hunkar partecipa alle nozze, dando un chiaro segno di pace tra le due famiglie. Hatip, invece, è lì per controllare i suoi nemici.

Nel frattempo Demir, dopo essersi sottoposto a test clinici, scopre di non essere sterile. Felice, ma con grande stupore, corre a dare la notizia a Zuleyha. Lei però è andata con Sermin da un medico che pratica aborti clandestini. La mattina dopo le nozze Yilmaz nei documenti falsi trova un pezzo di lettera bruciata scritta a suo tempo da Zuleyha; Yilmaz scopre la verità.