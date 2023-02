Terra amara, anticipazioni dal 20 al 25 febbraio 2023

Nuova settimana e nuovi colpi di scena a Terra amara, occhio soprattutto a un colpo di testa di Yilmaz che produrrà un vero caos. Ecco le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 20 a sabato 25 febbraio 2023

Mentre Cukurova festeggia il matrimonio di Yilmaz, Zuleyha va di nascosto con Sermin dal Dottor Suavi per abortire il figlio di Demir. Quest’ultimo, nel frattempo, è di ritorno da Istanbul dove ha scoperto di non essere sterile; corre così alla villa per condividere la sua gioia con Zuleyha e Hunkar ma Saniye gli dice (sbagliando) che sono andate entrambe al matrimonio di Yilmaz. Demir raggiunge Hunkar ma Zuleyha non c’è. Hunkar allora intuisce che Zuleyha sta commettendo un atto sconsiderato aiutata da Sermin, e con Demir va dal dottor Suavi sperando che non sia troppo tardi.

Demir, per vendicarsi contro Sermin che ha aiutato Zuleyha, brucia la sua casa e, mentre tutto prende fuoco, lui scappa con Hunkar, Zuleyha e Adnan a Istanbul. Yilmaz porta la lettera a Fekeli, che purtroppo scopre che Hunkar è la burattinaia della vita di Yilmaz e Zuleyha.

Terra amara: Yilmaz combina il caos!

Il soggiorno a Istanbul piace così tanto a Zuleyha che prova a convincere Demir a trasferirvisi, ma lui non sembra essere d’accordo. Una chiamata della sua segretaria, Sabiha, costringe poi Demir a tornare ad Adana: l’ispettore fiscale sta effettuando un controllo all’azienda in seguito a una denuncia per evasione. Hatip convince Demir che il traditore è il suo amico Cengaver, così Demir si reca al terreno di Cengaver per discutere e lo minaccia.

Demir si reca al terreno di Cengaver per discutere e lo minaccia. L’intervento dei presenti scongiura il peggio. Intanto, Yilmaz per scoprire la verità tortura Gaffur, nello stesso modo in cui lui e Demir l’avevano torturato. Grazie a Fekeli, Yilmaz viene a sapere che gli Yaman sono a Istanbul e decide di andare a cercarli. Così inventa una scusa per potersi allontanare dalla sua sposa Mujgan, ma la ricerca della famiglia Yaman si rivela infruttuosa, nonostante l’aiuto di nuovi e vecchi amici.

Zuleyha manifesta a Demir il desiderio di rimanere a vivere a Istanbul da soli, senza Hunkar. La donna origlia questa conversazione e decide di tornare a Adana, fingendo che la madre Azize abbia la febbre alta. Alla tenuta, Saniye finalmente apprende la verità da Gaffur, decide di dargli un’altra possibilità e di adottare il figlio di Seher. La notte seguente, Yilmaz sequestra Hunkar e le chiede delucidazioni sul frammento della lettera di Zuleyha.

Quando scopre che Zuleyha ha sposato Demir solo per salvargli la vita perché ricattata da Hunkar, Yilmaz non riesce a trattenersi e punta la pistola contro la donna. Sopraggiunge quindi Fekeli, che cerca invano di calmarlo, ma, nel trambusto, Yilmaz spara e colpisce Fekeli, che viene portato subito in ospedale in condizioni critiche. Lì Yilmaz incontra un’incredula Mujgan, che era convinta che il marito non si trovasse ad Adana.

Sermin continua a rimanere ospite a casa di Hatip. Demir, però, viene a sapere che è stata la donna a denunciarlo alle autorità per frode fiscale e scopre il suo “nascondiglio”. Fekeli che era in ospedale, torna a casa. Yilmaz confessa a Mujgan di essere stato lui a sparare accidentalmente a Fekeli e Mujgan inizia a preoccuparsi del fatto che suo marito giri ancora armato. Poco dopo, durante la cerimonia del rito della circoncisione di Ali il figlio di Cengaver, Cengaver casualmente viene a sapere che Hatip ha detto a Demir che è stato lui a denunciarlo alle autorità. A questo punto Cengaver affronta Hatip e, durante una discussione con l’uomo, questo gli spara uccidendolo davanti a Sermin. Per questo omicidio verrà accusato e arrestato Demir Yaman.

Yilmaz e Fekeli apprendono che Cetin è in prigione e si recano dal procuratore per scagionarlo. Il colloquio termina con l’arresto di Yilmaz. Anche Demir nel frattempo viene portato in prigione. Yilmaz e Demir, messi nella stessa cella, danno inizio ad una rissa e vengono portati in celle di isolamento contigue. Yilmaz informa Demir della lettera scritta da Zuleyha. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.