Terra amara, anticipazioni dal 27 febbraio al 4 marzo 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo 2023

Hunkar e Fekeli, saputo che i rispettivi figli si trovano in carcere, fanno visita al direttore della prigione per evitare che i due si parlino. Zuleyha tenta di raggiungere il carcere per parlare con Demir ma viene ostacolata da Saniye. Gaffur conferma a Saniye di essere stato lui a nascondere la lettera scritta da Zuleyha. Alla villa, Hunkar e Zuleyha hanno un confronto che termina con una dichiarazione di guerra.

A causa della vicenda della lettera, Zuleyha vorrebbe che Hunkar licenziasse Gaffur e Saniye; cosa che vuole anche Demir. Hunkar però, pur credendo alla colpevolezza di Gaffur, per non mandarlo via si aggrappa alla mancanza di prove certe. Nel frattempo Yilmaz viene rilasciato in attesa di processo e a Demir, che rimane in prigione, viene contestata l’accusa di omicidio nei confronti di Cengaver, con conseguente richiesta di condanna alla pena capitale.

Terra amara: Yilmaz nello sconforto!

Yilmaz, che – saputo dell’omicidio di Cengaver – vorrebbe farsi giustizia da solo, intende manifestare a Zuleyha il suo rammarico per i fraintesi intercorsi fra di loro. Fekeli, però, lo invita a considerare che Mujigan lo ama e che anche Zuleyha è sposata, cosa che getta Yilmaz in un profondo sconforto.

Mentre Demir si strugge in carcere in attesa del processo che potrebbe condannarlo a venti anni di prigione, se non alla pena capitale, Yilmaz fa ristrutturare la ex casa di Sermin a due passi dalla villa degli Yaman, col proposito di andarci ad abitare. Gaffur va a trovare Demir e glielo riferisce. Demir va su tutte le furie e chiede a Hunkar di preparargli i passaporti in vista di una sua fuga a Berlino con Zuleyha. A questo proposito, simulando un’aggressione, si infligge un colpo di punteruolo in pancia, viene così portato in ospedale e operato da Mujgan.

Yilmaz, avendo letto la lettera in cui Zuleyha gli rivelava le circostanze che l’avevano obbligata al matrimonio, è ansioso di scusarsi con lei. Grazie al generoso aiuto di Gulten, riesce a incontrarla. Ma all’incontro, a sorpresa, arriva anche Demir.

Con l’aiuto di Hunkar, Demir interrompe l’incontro tra Yilmaz e Zuleyha e costringe la moglie a fuggire con lui. Yilmaz, rimasto senza auto, raggiunge la sua azienda, avverte Fekeli dell’accaduto e si mette alla ricerca dei fuggiaschi. Mujgan, interrogata da Julide, viene a sapere della fuga di Demir e Zuleyha e capisce che Yilmaz le ha mentito. Yilmaz riesce a fermare l’auto di Hunkar, ma a bordo c’è solo la donna. Interrogata da Julide, Hunkar nega di aver aiutato il figlio a fuggire. Mujgan accusa Yilmaz di volersi fare giustizia da solo. Nel frattempo, Saniye chiede a Seher di darle il bambino che porta in grembo. Seher acconsente, dietro compenso. Quando Saniye e Gulten vanno a prendere Seher per portarla a casa, apprendono che la ragazza ha perso il bambino.

Demir è riuscito a evadere e sta fuggendo all'estero con Zuleyha incinta e il piccolo Adnan, ma durante il viaggio, al bambino sale la febbre. La situazione si aggrava sempre più, finché Demir non prende la decisione di tornare ad Adana per portarlo in ospedale. Una volta lì, Sabahattin concede a Demir il tempo necessario per vedere che Adnan sia fuori pericolo, prima di chiamare la polizia e farlo costituire. Nel frattempo Hatip, preoccupato dalla fuga di Demir e temendo una sua vendetta, rintraccia Sermin per dargli protezione. Hunkar, intanto, ha preso le redini dell'azienda Yaman, ma scopre che la situazione finanziaria della società è allarmante e si impegna per far quadrare i conti.