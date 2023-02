Terra Amara: Fadik rischierà di bruciare viva! Ecco perché

Brutta avventura per la domestica Fadik (Polen Emre) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Durante le ore di lavoro, la donna rischierà infatti di bruciare viva a causa di una piccola disattenzione. Vediamo insieme quello che accadrà…

Terra Amara, news: Fadik è interessata a Çetin

La faccenda si delineerà nel momento in cui Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e la moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) si trasferiranno nella casa che apparteneva a Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), proprio quella al fianco degli odiati Yaman. Grazie a ciò, Çetin Ciğerci (Aras Şenol) passerà tantissimo tempo nella tenuta ed innescherà la curiosità di Fadik.

Inconsapevole del fatto che è in realtà innamorato di Gülten Taşkın (Selin Genç), Fadik farà di tutto per farsi notare da Çetin, che ovviamente non si renderà minimamente conto della sua “cotta”. Proprio per questo, l’inserviente finirà per commettere un errore fatale che le costerà caro…

Terra Amara, spoiler: Fadik rischia di ustionarsi

Eh sì: nel bel mezzo di un dialogo con una collega, che cercherà inutilmente di farle capire che Çetin ha occhi soltanto per Gülten, Fadik finirà per versare più combustibile di quello necessario per accendere il fuoco per cucinare. Una fiamma si avventerà dunque contro di lei e il suo braccio comincerà a prendere fuoco.

In preda al panico, Fadik comincerà quindi a vagare per la tenuta in cerca di aiuto e, guarda caso, sarà proprio Çetin a darle il primo soccorso prima che le fiamme passino dal braccio al resto del suo corpo. Fortunatamente, ad intervenire ci penserà anche Müjgan, che osserverà la scena dal giardino della sua abitazione…

Terra Amara, trame: Fadik riesce a cavarsela senza passare dall’ospedale

Müjgan provvederà immediatamente a medicare Fadik e le fascerà il braccio con una garza, raccomandandole di non bagnarlo per alcun motivo se non vuole andare incontro ad altri spiacevoli fastidi. Insomma, anche se se la vedrà brutta, Fadik se la caverà soltanto con un’ustione al braccio, che però segnerà inevitabilmente le sue giornate di lavoro successive nella villa dei Yaman. Ma lo spavento servirà a farle capire che Çetin non è interessato o continuerà a nutrire delle speranze di avvicinamento? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.