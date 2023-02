Terra Amara: Fekeli e Yilmaz, ecco cosa combineranno a Demir! | Anticipazioni

Nei prossimi mesi di programmazione di Terra Amara, la rivalità tra Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e non di Demir Yaman (Murat Ünalmış) non accennerà a diminuire. Non a caso, nelle puntate italiane in onda tra qualche tempo, Yilmaz soffierà al nemico un importante appalto grazie all’appoggio del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Ecco come farà…

Terra Amara, news: Şermin ruba una lettera di Demir

La storyline partirà quando Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) scoprirà con suo estrema sorpresa che Demir e Hünkar (Vahide Perçin) hanno messo in vendita un terreno che apparteneva al defunto padre. In preda alla rabbia, Şermin si presenterà quindi all’azienda Yaman per pretendere dalla zia il 50% del ricavato del terreno, ma Hünkar non vorrà saperne e dirà che lei e il figlio le hanno già dato più di quanto dovevano.

Furiosa, Şermin lascerà l’ufficio della zia, ma si spaccerà per la segretaria di Demir con il postino, motivo per il quale riuscirà ad entrare in possesso di una lettera del Ministero spedita al cugino. Nella stessa ci saranno tutte le indicazioni utili per partecipare ad un appalto volto all’assegnazione del cibo da distribuire nelle varie mense della regione.

Terra Amara, trame: Şermin si confida con Hatip

Occhio dunque alla successiva mossa di Şermin. Non appena entrerà in possesso del documento, la donna si confiderà infatti con l’amante Hatip Tellidere (Mehmet Polat), che tuttavia le farà credere di non avere affatto idea di come poterlo utilizzare. Ciò farà parte però dell’ennesima macchinazione di Hatip, visto che si presenterà subito dopo da Yilmaz e Fekeli per proporre loro di partecipare all’assegnazione dell’appalto (in modo da boicottare l’ennesimo affare di Demir).

Tellidere cercherà di portare avanti tale piano per avere la metà degli introiti derivanti dall’assegnazione dell’appalto, ma Yilmaz e Fekeli saranno più lungimiranti ed accorderanno di passargli soltanto il 10% di ogni ricavato: un’offerta che Hatip sarà costretto suo malgrado ad accettare…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz e Fekeli scippano l’appalto ai Yaman

Ma alla fine, Yilmaz e Fekeli riusciranno davvero a scippare l’appalto? Ovviamente sì, poiché Demir non riceverà mai il documento del Ministero! Insomma, per l’ennesima volta Akkaya e Ali Rahmet saranno un passo avanti rispetto al nemico, che si arrabbierà a ragione quando verrà fuori la loro vittoria.

In ogni caso, Demir non potrà pensare tanto a quanto successo, visto che un altro imprevisto catalizzerà completamente la sua attenzione. Di che cosa si tratterà? Seguici su Instagram.