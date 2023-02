Terra Amara: Gaffur verrà ricattato, ecco da chi

Quanto tempo ci impiegherà il nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) a mostrare il suo vero volto con l’avventato Gaffur Taşkın (Bülent Polat)? Per avere la risposta a questa domanda bisognerà osservare con attenzione tutto quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, dato che l’uomo in affari penserà bene di ricattare il capomastro della famiglia Yaman. Scopriamo insieme in che modo…

Terra Amara, news: Gaffur viene derubato ma c’è un trucco

La storyline partirà nel momento in cui Gaffur verrà derubato quando avrà in tasca un’ingente quantità di denaro – circa centomila lire turche – che dovrà custodire al fine di consegnarla a Hünkar (Vahide Perçin). Tuttavia, mentre starà ritornando a casa, l’uomo verrà derubato da due criminali e rimarrà senza un soldo.

Ignaro del fatto che è stato proprio lui ad assoldare i ladri, Gaffur verrà dunque preso dal terrore di subire una punizione dai Yaman, ragion per la quale si presenterà da Hatip per chiedergli se può prestargli il denaro che gli è stato illecitamente sottratto, promettendogli che glielo restituirà in piccole rate. Insomma, la macchinazione del Tellidere riuscirà in piena regola, dato che il capomastro cadrà nella sua trappola…

Terra Amara, spoiler: Hatip comincia a ricattare Gaffur

Eh sì: al fine di saldare una parte del debito, Hatip avrà convinto Gaffur ad acquistare del pollo dalla sua azienda da utilizzare in una cerimonia di circoncisione organizzata dai Yaman per i ceti più poveri di Cukurova (un pollo che, tra l’altro, risulterà avariato e farà intossicare tutti quanti). Ma non solo: Hatip si farà sempre più minaccioso con Gaffur e gli farà presente, al culmine di una discussione piuttosto accesa, che vuole riavere indietro entro quarantotto ore, altre 5.000 lire turche.

Insomma, Gaffur verrà messo letteralmente con le spalle al muro e non potrà parlare né a Hünkar e né a Demir Yaman (Murat Ünalmış) di ciò che starà succedendo, poiché nel frattempo sarà stato destinato ai lavori di pastorizia e la moglie Saniye (Selin Yeninci) avrà preso il suo posto di capomastro. L’uomo dunque dovrà trovare un modo in fretta e furia per racimolare il denaro, tant’è che penserà di vendere ad un meccanico la sua moto. Peccato però che gli verrà fatta un’offerta di sole cento lire turche. Ciò spingerà Gaffur a rifiutare la proposta e a macchiarsi di un “furto”…

Terra Amara, trame: Gaffur ruba i gioielli di Saniye

Possiamo infatti anticiparvi che Gaffur rovisterà nella sua stessa casa e prenderà dei gioielli in oro della moglie Saniye, che poi rivenderà per ottenere tutto il gruzzoletto necessario che gli ha chiesto Hatip. In questo caso, il piano andrà nel migliore dei modi, ma con che tipo di conseguenze? Cosa succederà quando Saniye si renderà conto della sparizione degli oggetti preziosi?

In tal senso, Gaffur lascerà aperta la porta dell’abitazione per far credere alla moglie che sia entrato un ladro. Ma la donna si berrà questa ennesima menzogna? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.