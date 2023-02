Terra Amara: Gülten viene rapita, ma non è come sembra!

Un rapimento “improvviso” appassionerà chi segue le puntate italiane di Terra Amara. Tra qualche settimana, Çetin Ciğerci (Aras Şenol) si renderà infatti protagonista di un gesto estremo per cercare di capire per quale ragione Gülten Taşkın (Selin Genç) disdegni ogni tipo di avvicinamento con lui. Agendo in tal modo, scoprirà quindi in parte che cosa è successo alla domestica…

Terra Amara, news: Gülten viene rapita

La storia partirà quando Gülten starà svolgendo delle commissioni per conto della famiglia Yaman. Senza avere neanche il tempo di difendersi, la ragazza verrà agganciata da due uomini bendati che, con la forza, la costringeranno a salire sopra un automobile.

Appena sarà sulla vettura, Gülten resterà dunque visibilmente scossa quando capirà che dietro a tutto quanto c’è Çetin, che le dirà apertamente che intende portarla in un posto isolato dove avranno modo di parlare più approfonditamente del loro rapporto: l’azione sarà motivata dal fatto che l’uomo di fiducia di Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık) è convinto che Gülten ricambia i suoi sentimenti, motivo per cui vorrà vederci chiaro…

Terra Amara, news: Çetin capisce che cosa è successo a Gülten!

Nel momento in cui arriveranno nel luogo che ha scelto per il loro chiarimento, Çetin troverà dunque il coraggio per chiedere a Gülten se sia successo qualcosa di grave che la spinge a rifiutare i suoi avvicinamenti e la sua proposta di matrimonio. Quando la ragazza si lascerà andare ad un profondo pianto, Çetin intuirà quindi che Gülten non è più illibata e sottolineerà che è disposto a passarci sopra per via del grande amore che sente nei suoi riguardi.

Tuttavia, anche queste parole non faranno breccia nel cuore di Gülten che, sempre più nervosa, non mancherà di precisare che lei non si sarebbe mai concessa di sua volontà ad un uomo prima di sposarsi con lui. Insomma, la ragazza ammetterà per la prima volta di avere subito un abuso!

Terra Amara, spoiler: Çetin chiede a Gülten se è stato Ercüment a violentarla

Ripensando ai mesi precedenti, Çetin non farà dunque fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle quando Gülten gli farà presente che non può vendicarsi del suo violentatore perché ormai è morto. A quel punto, Çetin chiederà espressamente alla Taşkın se è il defunto Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy) il mostro del quale gli sta parlando.

Ovviamente, Gülten non riuscirà a negare ma inviterà Çetin a non farle più domande, ciò per evitare di spiegargli il ruolo che Yilmaz ha avuto nella morte dell’uomo. Ma il tuttofare di Fekeli si arrenderà oppure vorrà andare fino in fondo con la questione? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.