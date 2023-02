Terra Amara: Hatip vittorioso, ma la colpa è di Hunkar! | Anticipazioni

La faida che si verrà a creare tra Demir Yaman (Murat Ünalmış) e la madre Hünkar Yaman (Vahide Perçin) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara consentirà al nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) di prendersi una piccola vittoria. Tuttavia, questo vantaggio non sembrerà destinato a durare a lungo…

Terra Amara, news: Hünkar e il matrimonio saltato con Fekeli

La storia partirà nel momento in cui, grazie ad una soffiata anonima di Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), tutti i giornali parleranno della relazione tra Hünkar e Ali Rahmet Fekeli (da Kerem Alışık). In preda alla collera, Demir caccerà via la madre dalla tenuta poiché non sopporterà l’idea che si sia innamorata dell’uomo che tanti anni prima ha ucciso il padre Adnan. Tuttavia, la Yaman non si lascerà intimidire dalla presa di posizione del figlio ed accetterà addirittura di sposare Fekeli.

Se ci avete letto in precedenza, sapete però già che il matrimonio andrà a monte poiché, nel giorno prescelto per le nozze, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) inchioderà la suocera alle sue responsabilità parlando di fronte a Fekeli di tutte le malefatte che ha commesso per separarla dall’amato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) ed obbligarla così a sposare Demir. Partendo da questi presupposti, la trama si muoverà quindi a vantaggio di Hatip…

Terra Amara, trame: Demir non vuole saperne di fare pace con Hünkar

Dato che la madre Azize (Serpil Tamur) sarà stata male per colpa di un improvviso aneurisma, che per fortuna non avrà gravi conseguenze, Hünkar ritornerà con forza nella sua tenuta, rifiutandosi di venderla a Demir e sottolineando che è lui che se ne deve andare qualora non fosse disposto ad appianare le divergenze sorte nell’ultimo periodo.

Da un lato, anche se non troverà una nuova sistemazione, Demir si rifiuterà categoricamente di fare pace con la madre, poiché accecato dall’idea che abbia compromesso per sempre il nome del padre; dall’altro Hünkar continuerà la mano per convincere il figlio del fatto che soltanto insieme riusciranno a sconfiggere tutte le persone di Cukurova intenzionate a remare contro di loro, a partire da Yilmaz ed eventualmente dal delusissimo Fekeli…

Terra Amara, spoiler: Hatip diventa il presidente degli imprenditori di Cukurova

Non a caso, per dimostrare al figlio che non si sta sbagliando, Hünkar deciderà di candidarsi per l’elezione del presidente degli imprenditori di Cukurova insieme a Demir e Hatip. Agendo in tale modo, la Yaman farà sì che i voti dei Yaman si dividano tra lei e il figlio, consegnando a Tellidere la vittoria con un solo punto di scarto. Una situazione che non si sarebbe certamente verificata, qualora fossero rimasti uniti a combattere.

Ma questa dimostrazione estrema farà ritornare Demir sui suoi passi oppure la guerra con Hünkar sarà ancora ben lontana dal trovare una pace? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.