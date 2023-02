Terra Amara: Hünkar torna con la forza a casa sua!

Nel momento in cui il suo matrimonio con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) andrà a monte a causa dell’intervento di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), Hünkar Yaman (Vahide Perçin) non vorrà proprio saperne di rinunciare alla posizione di prestigioso a Cukurova, come invece il figlio Demir (Murat Ünalmış) spererà. Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la donna tornerà con la forza nella sua tenuta…

Terra Amara, news: Fekeli e la proposta di nozze a Hünkar

La storyline prenderà il via nel momento in cui Şermin (Sibel Taşçıoğlu) spiattellerà sul quotidiano più importante di Adana la notizia della relazione in corso tra Fekeli e l’odiata zia Hünkar. A quel punto, Demir ripudierà e caccerà di casa la madre e ordinerà a tutti i domestici della tenuta di non menzionarla, se non vogliono andare incontro alla sua ira.

Dato tutto il caos che si verrà a creare, Fekeli sentirà di dover proteggere Hunkar e, andando incontro persino all’ira del figlioccio Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), le chiederà con successo di sposarlo. L’apparente lieto fine non piacerà affatto a Züleyha e che la spingerà a metterci lo zampino…

Terra Amara, trame: Fekeli manda a monte le nozze

Eh sì: poco prima della celebrazione del matrimonio, la Altun affronterà la suocera di fronte a Fekeli, accusandola di averla obbligata a contrarre matrimonio con Yilmaz anche se sapeva benissimo che si amavano e non erano fratello e sorella, come avevano fatto credere a tutti quanti. Tra le altre cose, Züleyha riporterà alla mente tutte le volte che Hünkar con la complicità di Demir le ha impedito di vedere il piccolo Adnan, sottolineando che è arrivata pure a farla rinchiudere in manicomio per raggiungere i suoi loschi scopi.

Tutto ciò farà vergognare profondamente Fekeli, il quale manderà a monte le nozze e chiederà perdono a Yilmaz per essersi fidato della donna sbagliata. Demir, invece, continuerà a fare guerra alla madre e vorrà acquistare la tenuta, che ha ereditato dal padre Adnan, per toglierla definitivamente di mezzo dalla gestione degli affari. Hünkar non se ne starà però a guardare!

Terra Amara, spoiler: Hünkar torna con la forza nella tenuta

Facendo leva sul recente malore della madre Azize (Serpil Tamur), Hünkar deciderà di lasciare la baita nella quale Demir l’avrà relegata e si presenterà alla tenuta per strappare di fronte a lui l’assegno in bianco che le ha fatto recapitare per convincerla a vendergli la proprietà. Nel bel mezzo dello scontro che si verrà a creare con il figlio, la Yaman non perderà occasione di ricordare a Demir che Fekeli ha ucciso Adnan per legittima difesa e che ha passato vent’anni in carcere soltanto perché lui l’ha incastrato con dei falsi testimoni.

Oltre a ribadire che Adnan non era un uomo buono e che si era macchiato di tantissimi omicidi, Hünkar rivendicherà dunque i suoi sentimenti per Ali Rahmet, precisando che per una volta ha cercato semplicemente di essere felice dopo una vita intera passata a fare quello che fosse giusto agli occhi degli altri. Concluso il discorso, Hünkar dirà quindi al figlio che il suo posto è nella tenuta, che ha costruito con il suo sangue e sacrificio, invitandolo ad andarsene con la sua famiglia se non vuole più convivere con lei.

Tuttavia, almeno per ora, Demir non ne vorrà proprio sapere di perdonare la madre per come avrà intaccato l’onore e la rispettabilità del defunto padre… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.