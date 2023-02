Terra Amara: Müjgan scoprirà che Adnan è figlio di Yilmaz!

Una scoperta shock sconvolgerà profondamente la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna apprenderà infatti nel peggiore dei modi che l’amato marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) è il vero padre del piccolo Adnan, il figlio di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Vediamo quindi come reagirà di fronte a questa inattesa novità…

Terra Amara, news: il mancato matrimonio tra Fekeli e Hünkar

Tutto prenderà il via il giorno del mancato matrimonio tra Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Dato che non riuscirà a sopportare l’idea che la suocera sia felice dopo aver distrutto la sua vita e quella di Yilmaz con mille sotterfugi, Züleyha si presenterà di fronte ai due promessi sposi nel giorno delle loro nozze e metterà al corrente il “padrino” di tutto ciò che le ha fatto di male la donna.

Oltre a svelare a Fekeli che Hünkar l’ha costretta a sposare Demir (Murat Ünalmış) anche se sapeva benissimo che lei e Yilmaz non erano fratello e sorella, la Altun racconterà di tutte le volte che la donna le ha portato via Adnan arrivando a farla rinchiudere persino per qualche giorno in un manicomio. Una versione del racconto che Ali Rahmet non conosceva e che si concluderà quando Züleyha preferirà tacere, almeno per ora, sulla reale paternità di Adnan.

Terra Amara, spoiler: Müjgan scopre che Adnan è figlio di Yilmaz

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: da un lato Fekeli deciderà di annullare le nozze poiché sarà addolorato per le numerose bugie che gli ha raccontato Hünkar; dall’altro quest’ultima avrà modo di continuare a parlare con Züleyha e, oltre a mostrarsi pentita per le brutte azioni che ha fatto ai suoi danni, dirà alla nuora che ora il destino della sua famiglia è completamente nelle sue mani, lasciandola libera di decidere se far crollare il suo futuro e quello che Yilmaz sta costruendo con Mujgan per rendere l’uomo partecipe del fatto che è lui il vero padre di Adnan.

Decisamente confusa perché non avrà idea di quale scelta sia più giusto prendere, Züleyha si recherà sconsolata in ospedale per chiedere aiuto al dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), l’unico a conoscenza del fatto che è Yilmaz e non Demir il padre del suo bambino. Tale dialogo verrà però ascoltato inavvertitamente da Müjgan, che si troverà in un separé dell’ambulatorio…

Terra Amara, trame: Müjgan decide di non parlare con Yilmaz

Quale sarà dunque la reazione di Müjgan di fronte a questa sconcertante verità? Dato che sarà a sua volta in attesa di un bambino, proprio come la sua “rivale”, la dottoressa cercherà in un primo momento di essere completamente sincera con Yilmaz, ma poi desisterà dal suo intento e tacerà completamente sulla scomoda questione.

Tuttavia, col trascorrere delle giornate, il nervosismo prenderà il sopravvento soprattutto quando noterà che Adnan è solito recarsi nella loro casa per cercare "inspiegabilmente" Yilmaz. Sarà allora che, in preda alle sue insicurezze, Müjgan chiederà espressamente a Züleyha di badare al figlio, che starà cominciando a muovere i primi passi da solo, affinché non possa arrecare alcun disturbo né a lei e né a Yilmaz. Un atteggiamento, decisamente insolito, che farà porre più di una domanda ad Akkaya…