Terra Amara: Züleyha si prenderà una rivincita su Hünkar, ecco quale

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Hünkar Yaman (Vahide Perçin) riusciranno a coronare il loro sogno d’amore e diventare marito e moglie? L’impresa si rivelerà più difficile del previsto, dato che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) deciderà di prendersi una sonora rivincita ai danni della suocera che metta uno stop (almeno per il momento!) alla sua felicità…

Terra Amara, news: Fekeli chiede a Hünkar di sposarlo

La storia si innescherà nel momento in cui Şermin (Sibel Taşçıoğlu) spiattellerà sui giornali la notizia della relazione in corso tra la zia e Fekeli. Da un lato Demir (Murat Ünalmış) caccerà di casa la madre appena scoprirà che ama ancora l’uomo che tanti anni prima ha ucciso il padre Adnan; dall’altro Ali Rahmet si farà finalmente coraggio e chiederà a Hünkar quando si recherà in ospedale per fare visita alla madre Azize (Serpil Tamur), ricoverata in seguito ad un malore.

Nonostante il parere contrario di Demir, che punterà una pistola contro l’ipotetico e futuro “patrigno”, Hünkar risponderà sì alla richiesta di Fekeli ed accetterà di fatto di diventare sua moglie. La felicità apparentemente raggiunta dalla suocera indisporrà parecchio Züleyha, che avrà ancora il dente avvelenato con lei poiché, essendo incinta di Demir, non potrà più coronare il suo sogno d’amore con Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş)…

Terra Amara, trame: Fekeli e Hünkar stanno per sposarsi ma…

Occhio quindi alle successive mosse della Altun: nel momento in cui Fekeli e Hünkar accelereranno le pratiche del loro matrimonio per sposarsi nel più breve tempo possibile, Züleyha inviterà Demir a fare qualcosa prima che sia troppo tardi, ma il Yaman non vorrà saperne poiché, in cuor suo, avrà completamente ripudiato la madre.

Convinta del fatto che Hünkar non debba essere felice per tutto il male che ha fatto a lei e Yilmaz, Züleyha si metterà alla guida della sua automobile quando ormai mancheranno poche ore alle nozze e raggiungerà i promessi sposi per un acceso e infuocato incontro con la Yaman. Uno scontro che spezzerà letteralmente il cuore di Fekeli…

Terra Amara, spoiler: Züleyha si prende una rivincita su Hünkar!

Eh sì: nel bel mezzo della scambio di battute al vetriolo che si verrà a creare, Züleyha chiederà a Hünkar di ammettere di fronte a Fekeli di averla costretta a sposare Demir pur sapendo dei sentimenti che provava per Yilmaz. Appena la Yaman risponderà sì, Ali Rahmet resterà dunque attonito perché, fino a quell’istante, la sua promessa sposa gli aveva fatto credere che non sapesse della relazione tra il figlioccio e l’ex poiché pensava che fossero, in realtà, fratello e sorella.

Come se non bastasse, Fekeli si indisporrà ancora di più quando Züleyha specificherà che, con la complicità di Demir, Hünkar l’ha tenuta per settimane lontana dal piccolo Adnan, arrivando addirittura a farla rinchiudere in un manicomio: una versione della storia che Ali Rahmet non conosceva affatto, ragione per la quale lascerà Hünkar mandando a monte le nozze previste in quello stesso giorno.

Comunque sia, bisognerà fare particolare attenzione alla reazione di Hünkar: sinceramente pentita, la donna farà mea culpa con Züleyha e le dirà che non merita di essere felice a causa di tutto il male che le ha fatto. Tali parole spiazzeranno la Altun e la porteranno a commettere una grossa “svista”, ma di questo ci sarà tempo per riparlare… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.