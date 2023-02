Terra Amara: Müjgan sul punto di abortire!

Che cosa fanno le donne di Terra Amara appena hanno un problema con i loro mariti? Tentano di abortire illegalmente. Dopo Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) è questo che cercherà di fare la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), anche se fortunatamente il suo piano non andrà in porto…

Terra Amara, news: Yilmaz confessa a Müjgan che ama ancora Züleyha

Tutto comincerà nelle prossime puntate italiane della telenovela, ossia quando Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) rinuncerà a fuggire con la Altun poiché la neo-moglie Müjgan gli confesserà che sta aspettando un figlio da lui.

Seguendo i consigli del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), Yilmaz deciderà comunque di essere completamente sincero con la sua sposa e le farà presente di avere appreso tramite una lettera che Züleyha ha accettato di sposare Demir Yaman (Murat Ünalmış) sotto ricatto di Hünkar (Vahide Perçin), pronta a farlo condannare a morte se non avesse eseguito il suo ordine.

Nel corso del dialogo (abbastanza teso) che si verrà a creare, Yilmaz non potrà quindi fare a meno di sottolineare che non avrebbe mai rinunciato a Züleyha se avesse saputo tutta la verità, ammettendo di essere ancora profondamente innamorato della sua ex. Tali parole manderanno in confusione Müjgan, visto che avrà la consapevolezza di essere stata la seconda scelta del marito.

Terra Amara, spoiler: Müjgan sul punto di abortire

Occhio perciò alla reazione della dottoressa: in preda allo sconforto più totale, la donna lascerà Adana e si recherà a Istanbul, dove chiederà ad un amico medico di praticarle un aborto senza passare per le vie legali (che richiederebbero l’intervento di Yilmaz, in quanto suo legittimo consorte). Anche se l’uomo cercherà di farla ragionare, la Hekimoğlu sembrerà abbastanza convinta della sua decisione, tant’è che si preparerà per l’operazione e per l’anestesia totale a cui verrà sottoposta.

Fortunatamente, Müjgan cambierà idea appena il medico starà per farle l’iniezione. In un successivo momento, la Hekimoğlu verrà raggiunta da Yilmaz, che le chiederà di darle un’ulteriore possibilità impegnandosi a far funzionare le cose tra di loro.

Terra Amara, trame: Müjgan torna a casa ma…

Quale sarà la risposta di Müjgan? Inizialmente, la donna comunicherà al marito che intende prendere il primo volo per l’America e trasferirsi dalla madre Sevil (Mihriban Er). Yilmaz riuscirà però a farla ritornare sui suoi passi e la porterà con sé a Cukurova, anche se sarà abbastanza chiaro che la donna non l’ha perdonato per averla sposata pur non essendo innamorato di lei.

Insomma, la gravidanza di Müjgan sarà salva ma il ménage matrimoniale con Yilmaz apparirà decisamente in bilico… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.