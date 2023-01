Terra Amara: Müjgan è incinta!

Niente da fare per l’amore tormentato tra Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, proprio quando i due saranno pronti alla fuga, una notizia inaspettata da parte di Müjgan (Melike İpek Yalova) rimetterà in gioco tutto quanto. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Terra Amara, news: Yılmaz e Züleyha progettano la fuga

Tutto partirà quando Yılmaz e Züleyha capiranno che non possono stare l’uno lontano dall’altra, ragione per cui decideranno di fuggire insieme nel corso di una festa organizzata dai Yaman. I due metteranno in piedi tale piano nel momento in cui, oltre a dichiarare di essere disposto a gettarsi alle spalle il suo matrimonio con Müjgan, Akkaya giurerà alla Altun che intende fare da padre al piccolo Adnan ed accettare come se fosse suo l’altro bimbo che aspetta dal nemico Demir (Murat Ünalmış).

Tuttavia, anche se gli innamorati avranno progettato tutto nei minimi dettagli, qualcosa andrà decisamente storto all’ultimo minuto ed avrà a che fare proprio con la dottoressa. Come concordato con Züleyha, Yilmaz si recherà in ospedale per lasciare Müjgan e non darle il tempo necessario per avvertire Demir prima della fuga. La donna sorprenderà però il marito con una clamorosa notizia.

Terra Amara, spoiler: Müjgan è incinta

Eh sì: circondata dai suoi colleghi, Müjgan accoglierà Yilmaz con una caloroso saluto e gli metterà la mano sulla sua pancia per comunicargli di essere in attesa del suo primo figlio. Una novità, del tutto inaspettata, che manderà letteralmente in confusione Akkaya, il quale non troverà più la forza di piantare in asso la consorte e non si presenterà all’appuntamento prestabilito con la povera Züleyha per dare inizio alla fuga.

Dopo che avrà aspettato tre ore, la Altun capirà dunque che Yilmaz l’ha delusa per l’ennesima volta e non gli resterà altro da fare se non mettere in moto la sua macchina per ritornare a casa insieme ad Adnan. In tal senso, bisognerà quindi fare attenzione alla reazione di Demir…

Terra Amara, trame: Demir si fida ciecamente di Züleyha

Nonostante le rimostranze di Hünkar (Vahide Perçin), certa che la nuora avesse intenzione di fuggire con Yilmaz, Demir sceglierà a sorpresa di fidarsi di Züleyha e, appena tornerà alla tenuta, riterrà possibile che abbia deciso di allontanarsi dalla festa per prendere semplicemente un po’ d’aria. Insomma, in questo caso, Demir sarà completamente dalla parte della consorte e dirà alla madre di non intromettersi più per alcun motivo nel suo ménage matrimoniale.

In ogni caso, Züleyha non riuscirà a non domandarsi per quale ragione Yilmaz abbia scelto di non raggiungerla e la sua cocente delusione sarà difficile da nascondere. Il tutto mentre, tramite Gülten (Selin Genç), Yilmaz cercherà di avere un ulteriore confronto con lei per spiegarle tutto… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.