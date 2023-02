Terra Amara: Sabahattin e Şermin ufficialmente divorziati ma… | Anticipazioni

Gioia in arrivo per il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. In seguito allo scandalo innescato da Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) per la sua relazione extraconiugale con lo sposatissimo Hatip Tellidere (Mehmet Polat), il medico tirerà un sospiro di sollievo appena scoprirà che il suo matrimonio con la donna è finito anche per la legge. Tuttavia, i problemi non saranno ancora finiti…

Terra Amara, news: Sabahattin e Şermin ufficialmente divorziati

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Sabahattin prenderà nel peggiore dei modi la notizia dell’arresto di Şermin e Hatip per adulterio, tant’è che sparirà per diversi giorni facendo preoccupare le persone che gli vogliono bene, in primis il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), che avrà cominciato a corteggiare.

Proprio nel periodo della “sparizione”, il tribunale notificherà dunque a Sabahattin il suo divorzio, ma la collega e amica Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) non potrà dargli subito la lieta notizia perché non saprà dove rintracciarlo. In ogni caso, alla fine l’Arcana tornerà a Cukurova e scoprirà di essere un uomo divorziato, ma ciò non lo “grazierà” da un successivo incontro al fulmicotone con l’ormai ex moglie…

Terra Amara, spoiler: Şermin scopre che Betül si è sposata!

Nello specifico, i presupposti dello scontro si verranno a creare nel momento in cui Füsun (Yeliz Doğramacılar) consegnerà a Şermin, con un ritardo di circa un mese, un telegramma scritto da Betül (İlayda Çevik), nel quale la giovane la invitava in Francia al suo matrimonio con Pier. Da un lato Füsun specificherà che non ha potuto darglielo prima poiché non aveva idea di dove si fosse trasferito in seguito all’arresto con Hatip, dall’altro la Yaman andrà ovviamente su tutte le furie per essersi persa le nozze della figlia ormai celebrate ed andrà da Sabahattin.

Şermin resterà dunque attonita quando si renderà conto che Sabahattin ha invece preso parte ai festeggiamenti. La Yaman noterà, infatti, la scatola di un foulard francese che il dottore avrà regalato a Jülide e non ci metterà tanto a capire la verità. Proprio per questo, domanderà all’uomo perché non l’ha cercata per chiederle se volesse andare alle nozze di Betül…

Terra Amara, trame: Sabahattin dà la sua versione dei fatti a Şermin

Non perdendo per neanche un secondo la calma, Sabahattin specificherà a Şermin che non intende rinunciare per nessun motivo a Betül, anche se lei ha fatto di tutto per mettergliela contro, ma al tempo stesso la rassicurerà, dicendole che Pier dal suo punto di vista è un bravo ragazzo che potrà rendere sicuramente felice la loro unica figlia. Comunque sia, vi consigliamo di fare molta attenzione alle successive puntate, dato che un’altra decisione di Sabahattin non piacerà affatto a Şermin… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.