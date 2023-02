Terra Amara: Sabahattin si vuole risposare, ecco a chi lo chiederà! | Anticipazioni

Odor di fiori d’arancio nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, ma non tutti saranno entusiasti per la notizia. A pensare di sposarsi, dopo il divorzio appena ottenuto dalla moglie Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), sarà infatti il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). La fortunata sarà il nuovo Pubblico Ministero di Adana…

Terra Amara, news: i primi avvicinamenti tra Sabahattin e Jülide

La vicenda comincerà a prendere forma nel momento in cui Sabahattin si troverà a dover soccorrere proprio Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), che perderà i sensi a causa della glicemia bassa poiché soffrirà di diabete. Da quel momento, il medico si affiderà alla donna per il suo divorzio da Şermin e l’atteggiamento complice che instaurerà con lei non passerà inosservato né a Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e né tanto meno a Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Non a caso, i due inviteranno i “piccioncini” a cena a casa loro, insieme ad alcuni colleghi, e la sintonia sarà sempre più evidente. Ciò accadrà in primis perché Jülide non cadrà in nessuna delle provocazioni di Şermin, che non perderà occasione di “marcare il territorio” con quella che le sembrerà a tutti gli effetti la nuova donna del marito.

Terra Amara, trame: Sabahattin è finalmente un uomo libero!

La strada si farà però decisamente in discesa nel momento in cui il tribunale convaliderà a Sabahattin il suo divorzio dall’indisponente Şermin. L’ultimo sentirà così di avere finalmente un futuro felice da ricostruire, lontano dalle interferenze della Yaman, e intensificherà il suo corteggiamento al Pubblico Ministero.

Dal canto suo, la Yalçınkaya non disdegnerà affatto le attenzioni del dottor Arcan e gli lascerà intendere che si sta pian piano innamorando di lui. Il bellissimo momento, intriso di un profondo romanticismo, non tarderà dunque ad arrivare!

Terra Amara, spoiler: Jülide accetta di sposare Sabahattin

Eh sì: nel corso di una cena in un ristorante, Sabahattin tirerà fuori da una tasca un anello e, visibilmente emozionato, chiederà a Jülide se vuole sposarlo. Anche se sarà visibilmente stupita, la donna risponderà subito sì alla richiesta dell’Arcan, che sigillerà subito l’unione mettendole l’anello all’anulare sinistro. Ma come reagirà Şermin appena scoprirà che l’ormai ex marito ha già voltato pagina? Ovviamente non bene… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.