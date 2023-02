Terra Amara: Sabahattin morirà di vergogna, ecco perché

Un grosso dolore è in arrivo per Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’uomo entrerà a conoscenza dell’ultima “cattiva azione” della moglie Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) e non potrà fare a meno di dispiacersi, nonostante il suo recente avvicinamento all’affascinante Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk)…

Terra Amara, news: Sabahattin e Jülide si stanno “simpatici” a vicenda

La situazione comincerà a prendere forma nel momento in cui Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) si renderà conto del fatto che tra Sabahattin e Jülide è nata una sorta di sintonia, motivo per il quale deciderà di invitarli entrambi ad una cena che organizzerà con il marito Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) nella loro nuova abitazione.

In quell’occasione, il Pubblico Ministero e il dottore, appena eletto tra l’altro primario dell’ospedale di Cukurova, avranno l’occasione di conoscersi meglio e sarà abbastanza chiaro che si piacciono. Un particolare che renderà abbastanza felice Müjgan, ma che non potrà fare altro che impensierire Sabahattin appena sarà di dominio pubblico ciò che ha fatto la moglie Şermin.

Terra Amara, news: Şermin e Hatip arrestati per adulterio

Già sapete che gli amanti Şermin e Hatip Tellidere (Mehmet Polat) verranno arrestati con l’accusa di adulterio, poiché entrambi sposati. Il colpo di scena si verificherà grazie allo zampino di Hünkar Yaman (Vahide Perçin), che farà appunto in modo che Naciye (Şirin Öten), la moglie dell’imprenditore, sguinzagli la guardia civile contro di loro proprio quando saranno in atteggiamenti intimi.

Şermin e Hatip verranno rilasciati dopo pochi giorni di prigione, poiché il giudice escluderà che i due possano tentare la fuga e sfuggire al successivo processo. Nonostante ciò, Sabahattin verrà coinvolto nello scandalo, dato che tutti quanti lo considereranno come il coniuge tradito (anche se lui già voleva porre fine al matrimonio con la Yaman).

Terra Amara, news: Şabahattin si chiude in un silenzio profondo

Tutto ciò a quale risvolto porterà? In preda alla vergogna più totale, il dottor Arcan comincerà a non presentarsi in ospedale, tant’è che chiederà alcuni giorni di ferie ed eviterà qualsiasi tipo di contatto con Jülide poiché non saprà come giustificare l’ultima e sciagurata azione di Şermin.

Insomma, Sabahattin se la vedrà davvero brutta e sarà costretto a ritardare il suo interesse romantico per il bel pubblico ministero… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.