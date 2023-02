Terra Amara: Şermin e Hatip saranno arrestati, ecco perché

Nessuna tresca passa inosservata a Terra Amara e con questo farà i conti la capricciosa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), che finirà in carcere nelle prossime puntate di Terra Amara. Insieme a lei ci sarà anche il cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat), il suo amante. Scopriamo insieme che cosa accadrà…

Terra Amara, news: la relazione extraconiugale tra Şermin e Hatip

La faccenda inizierà a delinearsi nel momento in cui Saniye Taşkın (Selin Yeninci) si troverà ad osservare un dialogo tra Şermin e Hatip ed intuirà che i due hanno cominciato una relazione extraconiugale alle spalle di Naciye (Şirin Öten), la moglie dell’uomo.

Appena avrà la certezza del fatto che Hatip ha acquistato una casa per permettere a Şermin di viverci e dare il via ad altri loro incontri clandestini, Saniye metterà sull’avviso Hünkar Yaman (Vahide Perçin), che penserà di farla pagare alla nipote, colpevole di avere cercato di mandare in galera il figlio Demir (Murat Ünalmış) con la falsa accusa di avere ucciso Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). Per dare inizio alla sua vendetta, la Yaman Senior spiffererà dunque tutto quanto a Naciye…

Terra Amara, spoiler: Naciye denuncia Şermin e Hatip

La reazione della moglie tradita sarà ovviamente furente: proprio come Hünkar aveva immaginato, Naciye chiamerà subito la guardia civile e farà in modo che i due amanti vengano colti in flagrante. Per i due scatterà subito l’arresto, per comportamenti illeciti e al di là della morale comune, anche se Şermin e Hatip tenteranno di difendersi asserendo che si stavano semplicemente divertendo come due amici.

Una teoria che non convincerà, ovviamente, gli inquirenti, dato che verranno trovati in biancheria intima e piuttosto “vicini” per non essere marito e moglie. Partendo da questi presupposti, sia Şermin e sia Hatip passeranno una brutta nottata…

Terra Amara, trame: Şermin e Hatip tra le sbarre!

Possiamo infatti anticiparvi che Şermin e Hatip verranno rinchiusi in una cella di sicurezza insieme ad altri detenuti. In particolare, la Yaman dovrà condividere il suo spazio con due prostitute, che non mancheranno di sbeffeggiarla e prenderla in giro per la situazione in cui è capitata. Come uscirà, dunque, Şermin dalla brutta faccenda nel quale è incappata? Chi la aiuterà? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.