Terra Amara: Saniye scopre di essere stata derubata! Ma c’è qualcosa che lei non sa…

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Gaffur Taşkın (Bülent Polat) si troverà a dover rubare nella sua stessa casa: una mossa che agiterà tantissimo Saniye (Selin Yeninci), ragione per la quale l’ex capomastro dei Yaman dovrà ingegnarsi per non essere scoperto. Scopriamo insieme in che modo farà…

Terra Amara, news: ecco perché Gaffur farà un furto!

La faccenda si delineerà nel momento in cui il nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) pretenderà da Gaffur una parte della grossa cifra di denaro che gli ha prestato. Dato che non disporrà dei soldi, l’uomo tenterà dapprima di vendere una sua moto di poco valore ma non riuscirà nel suo intento.

Profondamente in crisi, Gaffur penserà quindi di inscenare un furto nella sua stessa abitazione per rubare alcuni gioielli di famiglia, gli stessi che rivenderà ad un compra oro, “superando” di fatto la nuova minaccia del Tellidere. I telespettatori dovranno dunque osservare con attenzione quello che accadrà nel momento in cui Saniye si renderà conto del fatto che qualcuno è entrato in casa sua…

Terra Amara, spoiler: Saniye disperata per il furto!

Eh sì: quando Saniye griderà disperata perché avrà perso i pochi oggetti di valore in suo possesso, Gaffur dovrà trovare un diversivo per allontanare i sospetti da sé e sottolineerà che anche a lui è stata rubata una medaglietta che apparteneva al padre (che però si sarà preoccupato di nascondere, invece di venderla).

Proprio per questo, l’uomo penserà bene di accusare Çetin Ciğerci (Aras Şenol), presente in quel momento nella tenuta per motivi di lavoro. Con la solita faccia tosta che lo contraddistingue, Gaffur si presenterà quindi da Çetin per dargli del ladro…

Terra Amara, trame: Yilmaz e Çetin contro Gaffur!

In questo caso, Gaffur avrà però pan per focaccia: da un lato Çetin negherà fortemente di aver rubato i gioielli dell’uomo e della consorte, dall’altro Yilmaz si fiderà ciecamente del suo “braccio destro” e porterà con la forza il marito di Saniye nella tenuta dei Yaman, precisando che non si farà alcun scrupolo a “punirlo” qualora dovesse nuovamente andare da lui per fare delle accuse infondate. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.

Insomma, la situazione nella tenuta dei Yaman sarà abbastanza tesa e tutto peggiorerà quando Yilmaz prenderà un’altra iniziativa, che stavolta non piacerà nemmeno al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık)…