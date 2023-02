Terra Amara: Saniye pensa che Şermin abbia l’amante, ecco chi

La strana intesa tra Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) e il nuovo cattivo della soap non passerà inosservata alla nuova “capomastro” Saniye Taşkın (Selin Yeninci). Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la donna metterà immediatamente sull’avviso Hünkar Yaman (Vahide Perçin), che non saprà come comportarsi di fronte all’ennesimo colpo di testa della nipote…

Terra Amara, news: l’alleanza pericolosa tra Şermin e Hatip

La storyline si delineerà nel momento in cui Şermin verrà costretta da Hünkar a ritrattare la sua testimonianza, totalmente falsa, contro il cugino Demir Yaman (Murat Ünalmış) sull’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). Nel momento in cui scoprirà che la donna ha cercato di fuggire prima di andare dal Pubblico Ministero, salvo “bloccarsi” a causa di un improvviso incidente in automobile, Hünkar si arrabbierà ulteriormente con Şermin e non le darà i soldi che le aveva promesso, anche se Demir uscirà di prigione grazie a lei.

A quel punto, visto che non avrà un posto in cui stare, Şermin cercherà di rifugiarsi a causa dell’ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), che le darà ospitalità per qualche giorno per poi cacciarla nuovamente appena capirà tutto quello che ha fatto per mettere in cattiva luce Demir. Proprio per questo, la Yaman dovrà andare nuovamente da Hatip Tellidere (Mehmet Polat).

Terra Amara, trame: Şermin ci sta provando con Hatip?

Eh sì: dopo avergli detto che non voleva “tradirlo” col tentativo di scappare in Francia dalla figlia Betul, Şermin farà sapere a Hatip di non averlo accusato dalla guardia civile per l’omicidio di Cengaver (che in effetti sarà stato proprio lui a compiere).

Proprio per questo, Şermin chiederà a Hatip se può stare nuovamente da lui e dalla moglie Naciye (Şirin Öten). A sorpresa, il nuovo darkman della telenovela darà a Şermin una risposta affermativa (anche se non sarà chiaro se ha creduto alla “buona fede” da lei palesata) e dai dialoghi che si verranno a creare in futuro tutto lascerà intendere che il suo rapporto con la Yaman stia andando ben oltre la semplice alleanza o amicizia. Di questo, nel giro di qualche ora, ne avrà prova pure Saniye…

Terra Amara, spoiler: Saniye sente qualcosa si troppo tra Şermin e Hatip…

Grazie al suo nuovo lavoro nei campi, ereditato dal marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat), Saniye avrà modo di origliare un dialogo tra Şermin e Hatip nel corso del quale i due staranno parlando di una casa in cui far stare la donna lontana dallo sguardo indiscreto da Naciye.

Insomma, sembrerà che la Yaman e Hatip si stiano accordando per dare inizio ad una sorta di tresca segreta tra di loro. Un’informazione che Saniye non mancherà di rivelare a Hünkar. Quale sarà dunque la reazione della “matriarca” della telenovela? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.