Terra Amara: Şermin e la rissa al club di Adana! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori dovranno prepararsi davvero a tutto, compresa una rissa che avrà come protagonista Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). La donna verrà infatti aggredita di fronte a decine di testimoni da Naciye (Şirin Öten), la moglie del suo amante Hatip Tellidere (Mehmet Polat)…

Terra Amara, news: Şermin si presenta al trentacinquesimo anniversario dell’azienda Adnan Yaman

La storyline si delineerà pian piano il giorno del trentacinquesimo anniversario dell’azienda intitolata a Adnan Yaman. Dopo aver appianato in parte le divergenze con la madre Hünkar (Vahide Perçin), Demir (Murat Ünalmış) deciderà di organizzare una festa al circolo dei ricchi di Adana, alla quale prenderà parte anche Hatip, in quanto nuovo presidente degli industriali dei territori di Cukurova.

Ovviamente, Hatip si presenterà all’evento al fianco della moglie Naciye, che non avrà ancora del tutto digerito la tresca extraconiugale tra il marito e Şermin. La tensione prenderà dunque letteralmente il sopravvento nel momento in cui Şermin deciderà di farsi vedere per i festeggiamenti anche se non sarà stata affatto invitata dai suoi familiari!

Terra Amara, trame: Şermin fa una scenata al party!

Eh sì: oltre a sottolineare con un articolo di giornale di vecchia data che l’azienda non è stata fondata soltanto da Adnan Yaman ma pure dal padre Şerafettin, Şermin non perderà l’occasione di sottolineare (con il suo solito modo di fare piuttosto sgradevole) che Demir e Hünkar stanno cercando di estrometterla dagli affari familiari e preciserà che trova totalmente ingiusto il fatto che i parenti serpenti parlino soltanto di Adnan evitando ogni tipo di riferimento al suo defunto genitore.

Fatto sta che nel bel mezzo del discorso, decisamente provocatorio, Naciye finirà per perdere le staffe e si avventerà contro Şermin dandole della poco di buono e incominciando a tirarle i capelli!

Terra Amara, spoiler: la rissa tra Şermin e Naciye!

Le due donne inizieranno dunque a picchiarsi a vicenda, sotto lo sguardo incredulo degli altri invitati, e verranno separate dagli addetti alla sicurezza. Tuttavia, a subire l’umiliazione peggiore sarà per l’ennesima volta Şermin, dato che verrà cacciata (a differenza di Naciye)!

Insomma, la Yaman non riuscirà nel suo intento di rovinare la festa a tutti, poiché poco dopo i festeggiamenti riprenderanno come se nulla fosse successo. A Şermin non resterà dunque altro da fare che tornare a casa, dove giurerà che presto o tardi riuscirà a vendicarsi per tutto il male che Hünkar e Demir le hanno fatto. Quel tempo sembrerà però ancora molto lontano…