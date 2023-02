Terra Amara: Yilmaz e Müjgan si trasferiscono nella tana del lupo!

Basterà un litigio di troppo con il “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) per far prendere a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) la decisione di “cambiare aria”. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, il nostro protagonista deciderà di andare a vivere nella tenuta acquistata da Şermin (Sibel Taşçıoğlu), accanto a quella dei “nemici” Hünkar (Vahide Perçin) e Demir Yaman (Murat Ünalmış). Un’iniziativa a cui la moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) dovrà sottostare…

Terra Amara, news: ecco perché Yilmaz litigherà con Fekeli

La faccenda prenderà il via nel momento in cui Yilmaz scoprirà che Fekeli ha rivenduto a Hünkar i terreni che lui gli aveva ceduto qualche settimana prima, per aiutarla a racimolare una cifra utile per permettere a Demir di uscire di prigione.

Appena comprenderà che quei soldi sono stati utilizzati dalla donna per “pagare” Şermin affinché testimoniasse a favore del figlio, accusato dell’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), Akkaya andrà su tutte le furie e chiederà al padrino perché ha aiutato per l’ennesima volta i loro nemici.

Non convinto pienamente dalla spiegazione di Fekeli, che ribadirà che anche in guerra ci si comporta lealmente quando le situazioni estreme lo richiedono, Yilmaz si arrabbierà ulteriormente e non vorrà più stare nella tenuta del padrino, tant’è che chiederà a Müjgan di seguirlo nella casa che apparteneva a Şermin…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz e Müjgan si trasferiscono nella tenuta dei Yaman!

Anche se sarà convinta dell’ipotesi che Yilmaz abbia preso tale decisione per avvicinarsi ancora di più all’ex fidanzata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), Müjgan aiuterà il marito in tutti i preparativi del trasferimento, comportandosi da vera e propria padrona di casa anche quando la “rivale” andrà a farle visita portandole un piatto appena cucinato.

Neanche a dirlo, Demir se la prenderà con Yilmaz per l’ennesimo colpo di testa fatto ai suoi danni, ma cercherà di non cadere nella sua provocazione. La situazione rischierà però di complicarsi ulteriormente nel giro di poche ore…

Terra Amara, trame: Demir e la confessione di Hünkar

Possiamo infatti anticiparvi che anche Demir resterà attonito quando scoprirà che Hünkar ha riacquistato i terreni da Fekeli. A quel punto, la signora Yaman verrà pressata dalle domande del figlio a riguardo e sarà costretta ad ammettere che, in gioventù, lei e Fekeli erano innamorati. Una notizia che lascerà interdetto Demir, che accuserà la madre di nutrire ancora dei sentimenti per l’uomo che ha ucciso suo padre.

Una novità che accenderà ancora di più l’astio di Demir nei confronti di Yilmaz, visto che quest’ultimo gli tenderà l’ennesimo agguato: venderà infatti ad una società tedesca le quote della società acquistate da Cengaver, “incastrando” il Yaman in un investimento tre volte più grande rispetto a quello che aveva previsto… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.