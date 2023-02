Terra Amara: Yilmaz fa una scoperta sul Pubblico Ministero, ecco quale

Una nuova preoccupazione è in arrivo per Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’uomo scoprirà infatti che potrebbe non averla fatta franca per l’assassinio di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il violentatore della povera Gülten Taşkın (Selin Genç)…

Terra Amara, news: l’avvicinamento tra Sabahattin e Jülide

La storyline comincerà a prendere forma nel momento in cui Müjgan (Melike İpek Yalova) si renderà conto del fatto che tra Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), il nuovo Pubblico Ministero arrivato ad Adana, e il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) c’è una certa sintonia. A quel punto, in accordo con Yilmaz, la Hekimoğlu deciderà di invitare entrambi a una cena allestita nella loro nuova casa, che guarda caso sarà quella che apparteneva a Şermin (Sibel Taşçıoğlu) e dunque si troverà nella tenuta dei Yaman.

Nel corso della serata, Jülide e Sabahattin avranno dunque modo di conoscersi meglio e rinnoveranno la loro simpatia. Al tempo stesso, Yilmaz sentirà di avere ormai una certa confidenza con il Pubblico Ministero, tant’è che il giorno successivo si recherà da lei per chiederle un’informazione…

Terra Amara, news: Yilmaz fa visita a Jülide

Eh sì: dato che non sarà stato ancora scovato l’assassino di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), Yilmaz domanderà a Jülide se ha trovato una nuova pista da seguire per fare luce sul caso. La donna sceglierà quindi di essere completamente sincera e, dato che sarà ben lontana dal sbrogliare la matassa, dirà ad Akkaya che probabilmente deve ancora pazientare affinché il suo amico riceva giustizia.

In tal senso, è bene infatti precisare che Jülide non avrà il minimo sospetto sul coinvolgimento dell’assassino Hatip Tellidere (Mehmet Polat) nella questione, ma prometterà a Yilmaz che farà il possibile per arrivare alla verità, proprio come intende fare per gli altri casi irrisolti di Cukurova e dintorni…

Terra Amara, spoiler: Jülide sta indagando su Ercüment

Proprio in seguito a queste parole, Yilmaz solleverà lo sguardo e capirà con sua estrema preoccupazione che Jülide ha tra le mani il fascicolo riguardante l’omicidio di Ercüment, che lui stesso ha compiuto per difendere Gülten dall’abuso e dalla violenza dell’uomo. Insomma, la storyline legata alla fine del nipote di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e cugino di Demir (Murat Ünalmış) non sarà affatto conclusa e regalerà ancora diversi colpi di scena.

Ma alla fine lo scaltro Pubblico Ministero arriverà alla verità o Yilmaz riuscirà in qualche modo a fermare le sue indagini?