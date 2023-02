Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 9 febbraio 2023

Nei desideri di Fekeli ci sarebbe la volontà di organizzare una festa sontuosa per Yilmaz e Mujgan, ma loro preferirebbero un rinfresco molto più semplice. Nazire porta a Yilmaz una vecchia lettera trovata in casa, ma non si riesce a leggere in quanto ricoperta di vernice (ciò per via di piccolo incidente occorso poco prima). Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.