Terra Amara: Demir e Yilmaz, altro che pace!

Un tentativo di pace tra gli acerrimi nemici Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış), fortemente voluto da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Hünkar (Vahide Perçin), andrà letteralmente a monte nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. E, ancora una volta, i nervi saranno tesissimi…

Terra Amara, news: Fekeli, Hünkar e il tentativo di pace tra Yilmaz e Demir

La storyline partirà nel momento in cui, nel bel mezzo di uno dei loro incontri segreti, Fekeli proporrà con successo a Hünkar di andare a cena da loro, ovviamente insieme a Demir e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), affinché le loro famiglie possano definitivamente riappacificarsi e smetterla di farsi la guerra. Un’iniziativa che Ali Rahmet prenderà in virtù del fatto che Züleyha e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) sono entrambe incinte, ragion per cui devono fare il possibile per difendere la serenità dei nascituri.

Seppur controvoglia, sia Demir e sia Yilmaz daranno quindi ascolto alle parole di Fekeli e Hünkar. Tuttavia, quest’ultima farà una raccomandazione al figlio: non dovrà menzionare per nessun motivo le terre che Ali Rahmet avrà acquistato da lei per consentirgli di uscire di prigione (soprattutto perché Akkaya avrà rinunciato a una sua offerta in denaro per poterle rilevare). Demir prometterà quindi alla madre di rispettare le sue volontà, ma cambierà idea all’ultimo minuto…

Terra Amara, spoiler: Demir stringe la mano a Yilmaz ma…

Eh sì: dopo i dovuti convenevoli, Demir si dirà disposto a sancire la pace con Yilmaz e gli offrirà la sua mano. Appena gliela stringerà, Yaman partirà però subito con una controffensiva e gli dirà che, al fine di dimostrargli la sua sincerità, deve restituirgli le terre che gli appartenevano, asserendo che in cambio potrà mantenere le quote della società che intendeva aprire con il defunto Cengaver Çimen (Kadim Yaşar).

Un vero e proprio affronto che indispettirà Yilmaz, che inizierà ad inveire contro Demir per comunicargli che non intende più accettare nessun tipo di sopruso da parte sua e che la guerra non finirà finché uno tra loro due non morirà a Cukurova stesso. Insomma, altro che pace: la miccia si riaccenderà, con l’ennesima azione avventata di Demir!

Terra Amara, trame: Demir estrae la sua pistola!

Senza pensare alle conseguenze, Demir estrarrà la sua pistola e colpirà con un proiettile la fotografia dei due figli e della moglie, tutti e tre defunti, di Fekeli. Da un lato, Yaman verrà portato subito via da Züleyha e Hünkar, dall’altro Ali Rahmet se la prenderà anche con Yilmaz, colpevole a suo dire di essere caduto nell’ennesima provocazione del nemico senza dare a lui la minima possibilità di mediare.

Una vera e propria strigliata per Yilmaz, anche se pure Demir dovrà vedersela con la furia della madre e della moglie appena ritornerà a casa… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.