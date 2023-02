Terra amara: Demir fa una rivelazione che “smonta” Seher | Trama 8 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 8 febbraio 2023

Per quanto Demir abbia accettato di riappacificarsi con Yilmaz, Hunkar rimane in ansia. Seher dice a Hunkar di aspettare un figlio da Demir; l’uomo, però, svela alla madre di essere sterile, cosa che Hunkar peraltro aveva sempre saputo. I due scoprono un’altra verità: Seher è incinta di Gaffur. Yilmaz e Mujgan si stanno occupando dell’organizzazione della cerimonia per il matrimonio e discutono con Fekeli sui dettagli del ricevimento…. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.