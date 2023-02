Terra amara: Demir riporta Adnan da Zuleyha | Trama 6 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 6 febbraio 2023

Zuleyha si sta riprendendo ed esercita pressioni su Demir perché le riporti suo figlio Adnan. Anche Yilmaz sta meglio, ma il suo silenzio mette in ansia Mujgan che si reca da Sabahattin per chiedergli se ne ha notizie. Yilmaz, dispiaciuto per via della tristezza di Mujgan, le fa mandare l’abito da sposa e la va a trovare in ospedale. Per evitare nuovi problemi e per aiutare Zuleyha a stare meglio, Demir riporta il piccolo Adnan a casa e chiede scusa a Zuleyha per tutte le cattiverie del passato. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.