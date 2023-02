Terra Amara: Müjgan si scontra con Züleyha, ecco perché | Anticipazioni

La nascita del figlio Kerem Ali sarà una dura prova da superare per la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Dato che si troverà a partorire quando la sua gravidanza sarà al settimo mese e mezzo, la donna temerà che il bambino possa non farcela e finirà per prendersela con la “rivale in amore” Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) per un motivo ben preciso. E così, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, lo scontro non tarderà ad arrivare…

Terra Amara, news: le nascite di Leyla e Kerem Ali

Già sapete che Müjgan e Züleyha si troveranno a partorire lo stesso giorno e nella stessa sala operatoria. La Altun sarà però ormai al termine della gravidanza, tant’è che la sua Leyla non avrà alcun problema di salute. Per la Hekimoğlu la situazione sarà invece completamente opposta, poiché il piccolo Kerem Ali presenterà dei problemi ai polmoni a causa della gestazione interrotta all’improvviso e, a detta dei medici, potrebbe addirittura non farcela.

Müjgan concentrerà dunque tutto il suo nervosismo sul marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Il motivo? Mentre lei cominciava ad avere le rischiose contrazioni, l’uomo era con Züleyha, che si sarà trovato a dover soccorrere nel momento in cui le si sono rotte le acque…

Terra Amara, trame: Müjgan sempre più in crisi

Occhio quindi a come proseguirà la storia: sempre più turbata dal cagionevole stato di salute di Kerem Ali, che verrà messo in un’incubatrice, Müjgan tenderà a chiudersi in un silenzio profondo ed eviterà ogni tipo di confronto con Yilmaz. Al contrario, la dottoressa si fiderà ciecamente del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), da cui accetterà tutto il conforto necessario, e della zia Behice (Esra Dermancıoğlu).

C’è da dire che Yilmaz non si arrenderà di fronte al “muro” che avrà eretto la moglie e cercherà a più riprese di parlarle, ma Müjgan continuerà a ribadire di voler stare da sola e gli intimerà di lasciare in pace sia le e sia il loro bambino. Akkaya però non potrà accettare tale condizione, perché starà soffrendo esattamente come la consorte per il pericolo di morte che sta attraversando Kerem Ali.

Terra Amara, trame: Müjgan si scontra con Züleyha

La tensione sarà quindi nell’aria e coinvolgerà suo malgrado anche Züleyha, che penserà di lasciare per qualche minuto la sua stanza e recarsi da Müjgan per darle tutto il suo appoggio. Anche in questo caso, Müjgan non sarà per nulla conciliante e prenderà la visita come un affronto, visto che sottolineerà che è andata da lei soltanto per gioire della cattiva sorte di Kerem Ali e sbatterle in faccia che Leyla sta bene.

La dottoressa si farà dunque prendere da una vera e propria crisi isterica, che la porterà a sbraitare nei corridoi dell’ospedale e a costringere i medici a narcotizzarla per permetterle di dormire per qualche ora. Insomma, Müjgan darà tutti i segnali dell’inizio di una crisi post partum, con Yilmaz che non avrà affatto idea di come poterla aiutare.

Anche perché ignorerà perché continuerà ad ignorare che la moglie ha scoperto che Adnan e non si spiegherà i motivi di tale gelosia…