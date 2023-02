Terra Amara: Müjgan e Züleyha partoriscono insieme ma… | Anticipazioni

Fine delle gravidanze di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Le due donne partoriranno infatti lo stesso giorno e nella stessa sala operatoria, ma il parto avrà risvolti positivi soltanto per una delle due…

Terra Amara, news: Müjgan comincia a stare male

Già sapete che Müjgan scoprirà che il piccolo Adnan è figlio del marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) ma deciderà di tenere questo segreto per sé. Tuttavia, la donna cercherà di mettere una certa distanza tra l’uomo e il bambino, intimando più volte a Züleyha di non farlo passeggiare nel giardino della loro tenuta, che sarà proprio al fianco di quella del Yaman.

Dato il clima di tensione venutosi a creare, Züleyha fraintenderà quindi una situazione che si verrà a creare: in pratica, Müjgan presterà soccorso ad Adnan nel momento in cui si renderà conto che sta per ingoiare un grosso masso. A quel punto, la Altun penserà che la dottoressa stia aggredendo il bimbo, salvo poi scusarsi appena l’equivoco sarà chiarito. Müjgan accetterà controvoglia le scuse e si innervosirà a dismisura, tant’è che comincerà ad avvertire dei forti dolori alla pancia e si renderà conto del fatto che sta sanguinando…

Terra Amara, trame: anche Züleyha rompe le acque!

Dato che mancherà ancora un mese e mezzo al termine del parto, Müjgan temerà per la sua gravidanza e cercherà invano di mettersi in contatto telefonico con Yilmaz, cosa che la spingerà a prendere la sua macchina per recarsi da sola in ospedale e chiedere un aiuto medico.

Ma dove sarà finito Akkaya? Possiamo anticiparvi che l’uomo sarà in compagnia di Züleyha, che gli avrà chiesto di vedersi in un posto appartato di Cukurova proprio per parlargli dell’atteggiamento ostile che Müjgan ha nei suoi confronti e in quelli di Adnan.

Il dialogo si concluderà con l’ennesima colpo di scena: anche la Altun comincerà ad avvertire delle forti fitte alla pancia, dovute al fatto che le si saranno rotte le acque. A Yilmaz non resterà dunque altro da fare che portare Züleyha al pronto soccorso, dove verrà fulminato con lo sguardo dalla sofferente Müjgan (che si rifiuterà di parlare con lui quando lo vedrà in compagnia della sua ex).

Terra Amara, spoiler: Müjgan e Züleyha partoriscono insieme

Come facilmente prevedibile, le due donne si troveranno a partorire insieme: da un lato Züleyha non avrà nessuna conseguenza perché la sua gravidanza sarà al termine e darà alla luce una bambina in buona salute, facendo felice il neo papà Demir Yaman (Murat Ünalmış); dall’altro la faccenda legata a Müjgan sarà decisamente più complicata.

Il bambino partorito dalla dottoressa sarà, infatti, di appena sette mesi e mezzo, motivo per il quale verrà messo subito in incubatrice (dato che i suoi polmoni non saranno ancora completamente formati). Tale epilogo, tutt’altro che felice, spingerà Müjgan a prendersela con Yilmaz, reo a suo dire sia di averla costretta a partorire, quando lei aveva chiesto ai medici di fare il possibile per ritardare il “lieto evento”, e sia di essersi avvicinato per l’ennesima volta a Züleyha

Yilmaz non vorrà però sentire ragioni, visto che avrà agito così soltanto nel disperato tentativo di salvare la vita della moglie… Seguici su Instagram.