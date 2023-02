Terra Amara: Saniye e Gaffur uniti dallo stesso dolore | Anticipazioni

La nascita della piccola Leyla, la figlia di Züleyha (Hilal Altınbilek) e Demir (Murat Ünalmış), sarà motivo di gioia per tutti gli abitanti dalla tenuta Yaman. Tuttavia, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, c’è anche chi non potrà fare a meno di soffrire per il lieto evento, ossia Saniye (Selin Yeninci) e il marito Gaffur (Bülent Polat)…

Terra Amara, news: Saniye si mostra felice per la nascita di Leyla ma…

Appena la notizia dell’arrivo di Leyla si spargerà tra tutti gli abitanti di Cukurova, la “capomastra” Saniye cercherà di assolvere al meglio la sua funzione, tant’è che si precipiterà in ospedale per fare visita ai suoi signori e chiedere loro se possano aver bisogno di qualcosa. Appena Demir le darà il permesso di prendere la bimba in braccio, Saniye si concentrerà sulla bellezza di Leyla, che a suo dire assomiglierà tantissimo a Züleyha, e soffocherà a malapena il suo dolore.

La donna non potrà infatti non pensare al fatto che – a causa della sua sterilità – lei e Gaffur non potranno mai avere la grazia di essere dei genitori, ma tenterà di non fare vedere a nessuno che sta ancora male per questo aspetto tanto triste della sua vita. Tuttavia, Saniye non riuscirà a mentire ad una persona…

Terra Amara, spoiler: Gaffur e Saniye uniti dallo stesso dolore

La persona di cui stiamo parlando è, ovviamente, Gaffur. Quando ritornerà dall’ospedale, Saniye estrarrà infatti dal baule alcuni indumenti che aveva preparato con le sue stesse mani in vista dell’ipotetico arrivo di un pargoletto tutto suo. Appena la vedrà rovistare tra gli stessi, Gaffur comprenderà subito che la moglie sta indirettamente soffrendo per la nascita di Leyla e del figlio che loro non potranno mai avere e la stringerà a sé, giurandole che nonostante tutto sarà sempre al suo fianco.

Un dialogo con il quale la coppia sembrerà buttarsi alle spalle il tradimento perpetrato da Gaffur con Seher (Ebru Ünlü), ma che di fatto non darà a Saniye ciò che davvero vuole: diventare mamma…

Terra Amara, trame: Saniye sempre più legata a Üzüm

In quest’ottica bisognerà quindi fare attenzione al rapporto sempre più intenso che Saniye starà instaurando con la piccola e poverella Üzüm Tökün (Neva Pekuz), di cui starà continuando a prendersi cura perché la madre non può farlo a causa dei suoi innumerevoli problemi di salute. Per consentire alla bimba di stare bene, Saniye deciderà addirittura di farla trasferire, ovviamente insieme alla mamma, in una casa più agiata e abbandonata destinata ai dipendenti dei Yaman.

Come se non bastasse, Üzüm domanderà con successo a Saniye se può chiamarla "mamma Saniye". Un affetto decisamente in salita quello tra l'ex domestica e la piccina, che riserverà delle sorprese con il prosieguo della narrazione…