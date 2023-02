Terra Amara: Yilmaz fa a Züleyha una domanda fondamentale, ecco quale

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, il trasferimento di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e della moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) nella sua stessa tenuta darà a Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) più di un grattacapo. Oltre a dover gestire la rabbia del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), la nostra protagonista dovrà infatti convivere col fatto che, ormai, abita a pochi passi dal grande amore della sua vita. Non a caso, ad un certo punto, Yilmaz le farà un’esplicita domanda…

Terra Amara, news: ecco perché Yilmaz cambierà casa

Se avete avuto modo di leggerci in precedenza, sapete che la storyline si delineerà quando Yilmaz scoprirà con suo estremo rammarico che il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) ha rivenduto alla nemica Hünkar (Vahide Perçin) alcuni terreni che le appartenevano in precedenza, senza nemmeno chiedere il suo parere!

Fekeli aveva accettato di comprare quelle terre solo per dare a Hünkar i soldi necessari a fare uscire Demir di prigione, dove era rinchiuso ingiustamente per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). Ora però Yilmaz non comprenderà appieno il gesto di Fekeli e dunque, dopo essersi tanto arrabbiato, lascerà la tenuta dell’uomo insieme alla moglie. E così i due si trasferiranno nella villetta appena restaurata che apparteneva Şermin (Sibel Taşçıoğlu), accanto a quella dove vivono i Yaman!

Terra Amara, trama: la nuova vita di Yilmaz e Müjgan

Tutto questo a quali risvolti porterà? Da un lato Demir resterà turbato dalla mossa del suo nemico e, dopo un iniziale nervosismo, cercherà di non dare tanto peso a ciò che ha fatto; dall’altro Müjgan avrà il sentore che il marito sia voluto andare lì soltanto per stare vicino a Züleyha ma tenterà di comportarsi come una sposa devota senza farsi prendere da alcun tipo di gelosia o nervosismo.

Ovviamente, la dottoressa non si starà affatto sbagliando. Possiamo infatti anticiparvi che, quando ormai saranno passati alcuni giorni dal cambio di residenza, Akkaya rivolgerà alla Altun una domanda specifica…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz chiede a Züleyha se deve lasciare la tenuta

Eh sì: asserendo che non vuole in alcun modo metterla in difficoltà, Yilmaz approfitterà di un momento che riuscirà a passare da solo con Züleyha per chiederle se è d’accordo con il suo arrivo alla tenuta, sottolineando che andrà via immediatamente qualora lei lo volesse. Seppur titubante, la Altun gli darà però il permesso di restare, sostenendo che almeno così potrà vederlo ogni giorno, dato che per loro due è praticamente impossibile stare insieme dal punto di vista sentimentale.

Si tratta di parole abbastanza importanti, che però verranno interrotte dall’arrivo improvviso di Demir (il quale, fortunatamente, non si renderà conto del dialogo che stava avendo luogo tra la donna e il suo ex). Insomma, la situazione apparirà decisamente delicata e sarà inevitabilmente destinata a generare altri colpi di scena… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.