Un Altro Domani: Carmen “messa in dubbio” da Ines, ecco perché

Quante malefatte combinerà Patricia Godoy (Silvia Acosta) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani al fine di evitare che tutti quanti scoprano il suo coinvolgimento nel traffico illegali di armi organizzato da Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) nella fabbrica? Tantissime! E tutte quante, sfortunatamente, finiranno per fare del male a Carmen Villanueva (Amparo Pinero)…

Un Altro Domani, news: Carmen disposta a tutto pur di “salvare” Victor

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che la storyline partirà nel momento in cui Victor (Jon Lopez) deciderà di consegnarsi alla guardia civile dopo un periodo di latitanza: una decisione che prenderà quando il padre Ventura gli prometterà che farà il possibile pur di evitargli di restare a lungo in prigione.

È infatti bene ricordare che il responsabile del traffico d’armi di cui Victor è accusato sarà proprio Ventura, perché intendeva consegnare le suddette armi agli operai africani per scatenare una ribellione contro il governo spagnolo (al fine di liberare la Guinea).

Tuttavia, nonostante la promessa, le uniche a cercare di aiutare Victor saranno Carmen e la madre Ines Acevedo (Barbara Oteiza). Quest’ultima comincerà però ad avere un brutto sospetto sulla Villanueva…

Un Altro Domani, spoiler: Ines mette in dubbio la sincerità di Carmen

Tutto partirà quando, in accordo con il compagno Francisco (Sebastian Haro), Patricia invierà ai giornali un comunicato stampa dove prenderà le distanza da Victor e dal suo ipotetico reato: un comunicato stampa dal tono duro, dove la Godoy metterà persino la firma di Carmen, senza ovviamente avere il suo consenso.

Informata da Kiros (Ivan Mendes) dell’effettivo traffico di armi avvenuto per settimane e settimane in fabbrica, Carmen andrà ovviamente su tutte le furie appena scoprirà quello che Patricia ha fatto e non esiterà a scontrarsi con lei. Nel bel mezzo del litigio, la Villanueva resterà dunque attonita quando comprenderà che il padre Francisco è d’accordo con la decisione presa da Patricia e correrà da Ines per darle la sua versione dei fatti. La Acevedo non sarò però disposta ad ascoltarla…

Un Altro Domani, trame: Victor si fida ciecamente di Carmen!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Ines metterà in dubbio la versione di Carmen, ventilando l’ipotesi che possa avere deliberatamente preso le distanze da Victor poiché ha ormai compreso che la sua situazione legale è fortemente compromessa. La Acevedo andrà dunque dritta per la sua strada, a differenza di Victor.

Una volta che scoprirà quanto è successo, il giovane Velez de Guevara continuerà infatti ad avere fiducia in Carmen e chiederà anche alla mamma di fare lo stesso. Ines lo ascolterà o continuerà a guardare la Villanueva con sospetto?