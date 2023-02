Un altro domani, anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo 2023

A Un altro domani, la nostra Julia è sempre più nei guai perché il suo ex Sergio non intende sentire ragioni. Ecco tutte le storie a cui assisteremo a cavallo tra febbraio e marzo:

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo 2023

Sergio insiste nel rivolere indietro i suoi soldi entro una settimana. Julia è disperata e si confida con Olga e Maria, che cercano di aiutarla a trovare delle commesse.

L’intraprendenza di Olga le vale un appuntamento con un prestigioso distributore di mobili. Intanto Chloe è preoccupata perché non riesce a mettersi in contatto con Dani e ne parla con Maria.

Anticipazioni Un altro domani: Olga dice la verità a Erik

Olga va da Elena per confidarsi con lei su un segreto che riguarda Erik.

Julia non riesce a trovare il coraggio di confessare i propri sentimenti a Tirso. Nel frattempo, per saldare il debito con Sergio, la ragazza tenta di stipulare un contratto di distribuzione nazionale.

Il contratto di distribuzione nazionale che Julia ha tentato di stipulare per saldare il debito con Sergio non va in porto. Olga rivela a Erik la verità sul periodo successivo alla condanna del padre.