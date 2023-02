Un Altro Domani: Eric vuole lasciare il paese…

Quanto successo tra lo zio Tirso Noguera (Oliver Ruano) e la madre Olga (Monica Miranda) spingerà il giovane Erik (Alex Mola) a valutare la possibilità di lasciare Robledillo de la Sierra. Un’ipotesi che si farà largo nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani…

Un Altro Domani, news: Erik ai ferri corti con Tirso e Olga

La storyline partirà quando Erik si troverà ad assistere ad un bacio tra i due che lo lascerà attonito. Sotto shock per l’eventuale relazione tra la madre e lo zio, il ragazzo darà di matto e finirà per seminare il panico ad una festa del paese, dove arriverà a rompere un vecchio giradischi del burbero Mario (Chema Adeva), il quale minaccerà di denunciarlo.

A quel punto, Olga cercherà di prendere in mano la situazione, spiegando al figlio che in realtà lei e Tirso non sono intenzionati ad avviare una relazione nonostante quanto successo tra di loro. Erik non vorrà però ascoltarla e continuerà a mettere un muro, arrivando a non confidarsi più nemmeno con lo zio, dato che si sentirà profondamente tradito…

Un Altro Domani, news: Erik ai lavori forzati con Mario

Partendo da questi presupposti, le cose non potranno che peggiorare; per evitare ad Erik una denuncia, che potrebbe metterlo seriamente nei guai dati i suoi trascorsi precedenti in una casa famiglia, Tirso e Olga proporranno a Mario di mettere il ragazzo al suo servizio affinché si faccia perdonare.

Seppur riluttante all’idea, Mario accetterà quindi di procedere in tale maniera, dando inizio a dei veri e propri “lavori forzati” per Erik, che tenterà di non perdere la pazienza nonostante le richieste assurde che gli verranno fatte. Da questa situazione decisamente complicata, Erik penserà appunto di fuggire…

Un Altro Domani, news: Erik vuole andare via

Possiamo infatti anticiparvi che, pur avendo trovato sistemazione a casa di Elena (Aida de la Cruz) e dell’amico Dani (Kenai White), Erik si interrogherà a fondo sulla sua presenza a Robledillo de la Sierra e penserà che sia arrivato nuovamente il momento per lui di cambiare aria: una volontà che il ragazzo inaspettatamente porterà alla luce con Tirso, il quale lo inviterà a non buttare all’aria per una semplice incomprensione i rapporti che è riuscito a costruire nel paese.

Per una volta, Erik ascolterà le parole dello zio o si lascerà sopraffare ancora dalla rabbia?