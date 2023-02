Un Altro Domani: Francisco fa una confessione shock a Carmen | Anticipazioni

Tutti i nodi sul traffico illegale di armi portato avanti da Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) verranno al pettine nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Con suo estremo sgomento, Carmen Villanueva (Amparo Pinero) scoprirà che il padre Francisco (Sebastian Haro) ha avuto un ruolo nella scomoda questione perché sarà lui stesso a rivelarglielo.

Un Altro Domani, news: Victor in carcere

Come vi abbiamo raccontato nei nostri precedenti post, Carmen vorrà scoprire in che modo Ventura e la sua complice Patricia Godoy (Silvia Acosta) stessero cercando di armare gli operai africani, al fine di scatenare una rivolta contro il potere del Governo spagnolo nella Guinea, nel momento in cui l’ex fidanzato Victor (Jon Lopez) verrà arrestato per il crimine.

Dopo un periodo di latitanza, il ragazzo accetterà infatti di prendersi la colpa al posto del padre Ventura, a patto che quest’ultimo faccia il possibile per farlo uscire quanto prima di prigione. Nonostante la promessa, il Velez de Guevara Senior sembrerà però stranamente tardare nel portare a termine il suo patto, cosa che farà imbestialire Carmen soprattutto quando Kiros (Ivan Mendez) le farà presente che le armi sono passate dalla fabbrica attraverso degli scatoloni non dichiarati alle autorità.

Un aspetto della storia, questo, che fino a quel momento Carmen non conosceva, ma che la spingeranno ad indagare ancora di più…

Un Altro Domani, trame: Carmen vuole trovare una prova per incastrare Patricia

Certa che Victor non debba assolutamente pagare per un reato che non ha commesso e che potrebbe addirittura costargli la condanna a morte, Carmen prometterà a Ines Acevedo (Barbara Oteiza) che farà il possibile per inchiodare Ventura e Patricia alle loro responsabilità, ragione per la quale vorrà trovare ad ogni costo una prova in grado di compromettere la figura della Godoy.

Anche se Ventura arriverà a minacciarla per intimarle di smetterla con le sue indagini poiché ci penserà lui a fare uscire Victor di prigione senza che le autorità trovino i veri responsabili, Carmen andrà dritta per la sua strada. Almeno finché Francisco non si farà coraggio e le racconterà tutta la verità nella speranza di riuscire a frenare la sua ricerca della verità…

Un Altro Domani, spoiler: Francisco fa una confessione “shock” a Carmen

Eh sì: possiamo anticiparvi che Francisco confesserà a Carmen che era stato lui, diversi mesi prima, a dare a Ventura il consenso di trasportare attraverso la propria fabbrica del materiale “misterioso”, che poi ha scoperto essere le armi per innescare la rivolta contro il Governo spagnolo.

Entrando più a fondo con il suo racconto, il Villanueva Senior specificherà che Patricia ha scoperto tutto quanto soltanto in un secondo momento, decidendo poi di allearsi a sua insaputa con Ventura pur di proteggere l’azienda da un eventuale scandalo che l’avrebbe potuta portare addirittura al fallimento.

Terminata la rivelazione, Carmen non farà però marcia indietro, come invece Francisco si aspettava, e sottolineerà che non è giusto che Victor paghi per qualcosa che non ha mai commesso. E così anche Francisco sarà costretto a dare un ultimatum alla figlia: scegliere se stare dalla sua parte oppure esporre la famiglia ad un grosso pericolo qualora tutta la verità venisse alla luce con Victor pienamente scagionato…