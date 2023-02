Un Altro Domani: Julia si rifiuterà di vendere l’atelier!

L’ex marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca) vuole la guerra? Bene, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) risponderà alle sue provocazioni. E ciò che succederà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, dato che la ragazza si farà aiutare dalla madre Diana (Cristina de Inza) ad arginare le provocazioni dell’uomo…

Un Altro Domani, news: Sergio e Julia ai ferri corti

La storyline partirà nel momento in cui Sergio comunicherà a Julia che non ha mai presentato in municipio le carte del loro divorzio, motivo per il quale risultano essere ancora marito e moglie. Facendo leva su ciò, Cuevas pretenderà dunque di essere inserito nell’organico dell’atelier di mobili: un’iniziativa che non farà arrabbiare soltanto Julia, ma pure Elena Prieto (Aida de la Cruz) e gli altri dipendenti della Infante.

Fatto sta che, nel giro di qualche giorno, l’atmosfera che si respirerà nel mobilificio sarà invivibile, con Sergio che pretenderà di comandare e si scontrerà a più riprese con Julia sulla gestione dello stesso. Non a caso, al culmine di un sonoro litigio, Cuevas imporrà alla infante la vendita del negozio, in modo tale da sciogliere la società e andare ognuno per la sua strada. Dì lì, la storyline si arricchirà di diversi elementi…

Un Altro Domani, trame: il mobilificio in liquidazione

Eh sì: seppur rammaricata per il triste epilogo della sua fatica imprenditoriale, Julia accetterà inizialmente di piegarsi al volere di Sergio e metterà in svendita totale ogni mobile già fabbricato, preoccupandosi di spargere la voce attraverso dei volantini che appenderà persino dell’hotel di Tirso Noguera (Oliver Ruano).

Julia comprenderà che Sergio ha reagito così soltanto perché si è rifiutata di tornare insieme a lui e così, tra una crisi e l’altra, inizierà pian piano a ragionare trovando l’aiuto della madre Diana. Quest’ultima la spronerà infatti a non arrendersi e a rispondere a muso duro a Sergio per non dargliela vinta troppo facilmente…

Un Altro Domani, spoiler: Julia si rifiuta di vendere l’atelier di mobili

Non a caso, appena Sergio si presenterà da lei con un possibile acquirente dell’atelier di mobili, Julia tirerà fuori il carattere e strapperà il contratto, mandando di fatto a monte la vendita. Il gesto, ovviamente, farà andare su tutte le furie Sergio, il quale non mancherà di sottolineare che dal suo punto di vista si sta lasciando influenzare troppo da Diana.

Anche in questo caso, Julia non si farà cogliere impreparata e preciserà che è d’accordo con la madre e che lui non deve intromettersi in alcun modo nel loro rapporto. Insomma, almeno per ora, Sergio perderà la “battaglia”… ma si arrenderà del tutto o continuerà a voler forzare la vendita?