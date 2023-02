Un Altro Domani: Carmen e Kiros, lui le farà una scomoda confessione…

A furia di cercare delle prove per incastrare la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), Carmen Villanueva (Amparo Pinero) riuscirà nel suo intento. Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la nostra protagonista otterrà da Kiros Nsue (Ivan Mendez) una confessione che potrebbe salvare l’ex fidanzato Victor Velez de Guevara (Jon Lopez). Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Un Altro Domani, news: Carmen disposta a tutto per salvare Victor

Tutto partirà quando Victor stringerà un patto con il padre Ventura (Iago Garcia) e, al termine di una latitanza, si consegnerà alla guardia coloniale, che stava cercando di arrestarlo con l’accusa di aver consegnato illegalmente delle armi agli operai africani (ciò con il fine di innescare una ribellione contro il governo spagnolo e il dominio che ha nella Guinea).

Dato che sarà consapevole del fatto che il reato è stato commesso proprio da Ventura, Victor sarà disposto a prendersi la colpa, ma si farà promettere dal genitore che farà il possibile per farlo rilasciare in tempi brevi e, soprattutto, evitargli la condanna a morte. Tale situazione, abbastanza delicata, troverà dei nuovi sviluppi nel momento in cui il giovane Velez de Guevara capirà che anche Patricia potrebbe essere coinvolta nella vicenda e parlerà dei suoi sospetti a Carmen…

Un Altro Domani, trame: si riaccende lo scontro tra Carmen e Patricia

Come facilmente prevedibile, Carmen darà subito credito all’ipotesi ventilata da Victor e, senza pensare minimamente alle conseguenze, avrà intenzione di affrontare Patricia, la quale negherà ogni suoi ipotetico coinvolgimento nella questione.

Tuttavia, la Godoy capirà benissimo che la Villanueva farà il possibile per arrivare alla verità, ragion per cui ricatterà il povero Mabalè (Borè Buika) “consigliandogli” di fare per il possibile per isolare Carmen dagli operai della fabbrica, dove le armi sono state per tanto tempo depositate in alcuni bauli per poi essere consegnate ai futuri rivoltosi.

All’interno del piano di Patricia, che sembrerà riuscire senza alcun tipo di intoppo, si presenterà però molto presto una falla. Nel corso di un dialogo, Kiros rivelerà infatti a Carmen ciò che ha visto nella fabbrica del padre Francisco (Sebastian Haro)…

Un Altro Domani, spoiler: Kiros fa una scomoda confessione a Carmen

Eh sì: dopo aver ripercorso il periodo di latitanza di Victor, terminato quando quest’ultimo ha deciso di costituirsi fidandosi ancora della buona fede di Ventura, Kiros deciderà di assecondare una richiesta di Carmen, che gli domanderà appunto se ha visto qualcosa di strano negli atteggiamenti di Patricia.

A quel punto, l’operaio sceglierà di essere completamente sincero con la Villanueva e le parlerà apertamente di come le armi nella fabbrica venivano dislocate all’interno di diversi bauli con la “benedizione” della Godoy!

Una confessione in piena regola che, a detta di Kiros, potrà essere facilmente confermata anche da altri suoi colleghi; ciò spingerà dunque Carmen a domandare a Kiros di parlare con gli altri operai per inchiodare Patricia alle sue responsabilità e vendicare così, dopo tanto tempo, la morte della tata Agustina (Mar Vidal). Stavolta Carmen riuscirà quindi a farla pagare alla sua acerrima nemica… oppure succederà dell’altro?