Un Altro Domani: Linda organizza il suo compleanno ma… | Anticipazioni

Un compleanno con qualche imprevisto è in arrivo nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani: come da tradizione, fin da quando ha messo piede nella colonia di Rio Muni, la “pettegola” Linda Grisel (Esperanza Guardado) vorrà festeggiare al meglio il giorno in cui è nata, ma un evento che non aveva minimamente messo in conto bloccherà il suo proposito…

Un Altro Domani, news: Linda vuole festeggiare il suo compleanno ma…

La storia prenderà forma quando, come accade ogni mese, Linda si presenterà alla banca della colonia per capire se il padre Ramiro le abbia passato l’assegno mensile di mantenimento: una tradizione alla quale lei non avrà voluto rinunciare, anche se ormai starà lavorando da qualche mese nella libreria di Ines Acevedo (Barbara Oteiza).

Con sua grossa sorpresa, la ragazza scoprirà che il papà non ha ancora proceduto con il pagamento, ma non darà tanto peso alla cosa poiché crederà che si sia semplicemente dimenticato. Confidando nel fatto che l’uomo provvederà entro qualche giorno, la Grisel non rinuncerà ai preparativi del suo sontuoso party, confidando all’amica Carmen Villanueva (Amparo Pinero) i suoi timori…

Un Altro Domani, trame: Francisco offre il suo aiuto a Linda

Occhio quindi a come proseguirà questa storyline, apparentemente leggera. Una volta ascoltate tutte le paure dell’amica, Carmen avrà modo di parlare con il padre Francisco (Sebastian Haro) della questione. A quel punto, dato il legame d’amicizia con Ramiro, il Villanueva Senior aggancerà Linda nel club di Rio Muni e si dirà disposto ad offrirle un prestito per organizzare la festa in attesa dei soldi del padre.

Anche se sarà grata a Francisco per il bel gesto, Linda rifiuterà però il prestito, asserendo che la situazione è sotto controllo e garantendo al genitore di Carmen un posto d’onore nella sua festa. Ma davvero non ci sarà niente di cui preoccuparsi come Linda sostiene?

Un Altro Domani, spoiler: Linda e il silenzio sospetto di papà Ramiro

In realtà, fin da subito sarà chiaro che il silenzio di Ramiro riguardo ai soldi è piuttosto sospetto: una stranezza che diventerà evidente appena Linda non riuscirà a mettersi in contatto telefonicamente con lui. Il che non farà affatto ben sperare…