Un posto al sole: Alberto Palladini pensa in grande ma… | Anticipazioni

In questi giorni a Un posto al sole assisteremo all’epilogo del processo contro Lello Valsano (Gianluca Pugliese), terminato il quale tutta la scena si sposterà per parecchi giorni sulla morte di Teresa Diacono Testa; questo lutto (che come sapete trae origine proprio dalla scomparsa – avvenuta lo scorso agosto – dell’attrice che interpretava Teresa) monopolizzerà diversi episodi della soap, gettando nella tristezza un po’ tutti i nostri personaggi.

Ci sarà comunque un timido spazio per qualche altra vicenda e parliamo soprattutto di un’idea che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sottoporrà a Niko (Luca Turco) a processo terminato: quella di cambiare studio per fare un salto di qualità. Il giovane Poggi non sembrerà però essere tanto d’accordo…

Spoiler Un posto al sole: Rosa chiede aiuto a Viola

Sta di fatto che, la prossima settimana, l’intenzione di Alberto parrà avere qualche chance di andare in porto: le anticipazioni parlano infatti di un progetto di estendere lo studio legale all’appartamento vicino a quello attuale, inglobandolo. Riuscirà Palladini a realizzare il suo desiderio? Sembra che ci sarà un ostacolo inaspettato ma l’uomo non intenderà arrendersi!

Intanto, nei prossimi giorni, occhio anche al ritorno in scena di Rosa (Daniela Ioia), la ex di Damiano Renda (Luigi Miele). Avevamo perso di vista la donna dopo che ha dovuto rinunciare al lavoro in fabbrica in seguito all’indagine sui giocattoli contraffatti. Ora la rivedremo ma subito noteremo che sarà in difficoltà, tanto da rivolgersi a Viola (Ilenia Lazzarin) in cerca di aiuto… Seguici su Instagram.