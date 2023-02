Un posto al sole: Viola teme di aver favorito Valsano, Clara contravviene al divieto di Alberto | Trama 16 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 16 febbraio 2023

Giovedì 16 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un motivo d’ansia, un divieto non ascoltato, un senso di fallimento.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Clara (Imma Pirone), per via di un imprevisto, deve andare di nuovo nel suo vecchio quartiere, disobbedendo ad Alberto (Maurizio Aiello). Viola (Ilenia Lazzarin), dopo aver affrontato l’interrogatorio al processo contro Lello Valsano (Giuseppe Pugliese), prova un senso di fallimento e teme che la sua deposizione – sia pure non volendo – possa aver favorito l’imputato. Le nozze tra Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sono ormai sempre più vicine, ma avviene un piccolo incidente che mette un po’ in agitazione la Giordano…