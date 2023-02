Un posto al sole: Lello Valsano, il processo provoca un crescendo di emozioni | Trama 24 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 24 febbraio 2023

Venerdì 24 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un gradito ritorno e un processo sempre più in bilico.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

In un crescendo di emozioni, continua il processo contro Lello Valsano (Gianluca Pugliese) e aumenta l'ansia per il verdetto finale da parte di Niko (Luca Turco), Viola (Ilenia Lazzarin) e degli altri personaggi coinvolti. Michele (Alberto Rossi) è sempre il compagno di baldoria preferito da Guido (Germano Bellavia), ma come la prenderà Mariella (Antonella Prisco)? Giulia (Marina Tagliaferri) ha un nuovo chiarimento con mastro Peppe (Federico Torre), ma intanto a Palazzo Palladini ricompare un attesissimo personaggio del passato…