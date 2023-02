Un posto al sole, anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo 2023

A Un posto al sole, ultime battute del processo contro Valsano. Come finirà?… Vediamo le nuove trame della soap di Rai 3, che si riferiscono alle puntate tra febbraio e marzo:

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo 2023

Il processo a Lello Valsano si avvia verso la sua conclusione e cresce l’ansia di Niko, che teme una sentenza che non renda giustizia a Susanna. La crisi economica del Caffè Vulcano si fa sempre più preoccupante, portando Silvia a un complicato confronto con Giancarlo. La presenza di Luca a palazzo riporta alla mente di Giulia i ricordi del passato. Ma perché il medico è ritornato a Napoli?

Il ritorno a Napoli riporta Roberto e Marina al duro confronto con la realtà. Sempre più in difficoltà economiche, Silvia rifiuterà ancora l’aiuto di Giancarlo, che si è dimostrato poco affidabile, per rivolgersi a una persona sulla quale può davvero contare. Luca rivela a Michele che potrebbe avere il posto da primario e le sue remore a riguardo, ma un incontro imprevisto potrebbe dissipare alcuni dei suoi dubbi.

Spoiler Un posto al sole: il processo sta per terminare

In un clima di grande incertezza, Viola e Niko si preparano all’atto finale del processo contro Valsano. Roberto riuscirà a preservare la serenità di coppia con Marina? Mentre il rapporto tra Silvia e Giancarlo si fa sempre più teso, Otello cerca di restituire un po’ di serenità alla nuora.

Il processo a carico di Lello Valsano è giunto al termine. Susanna avrà finalmente giustizia? Cerruti dovrà confrontarsi di nuovo con i suoi contrastanti sentimenti verso Castrese. Crovi riceve un invito a pranzo da parte di Otello: come reagirà?

Deciso a fare un salto di qualità, Alberto torna alla carica con l’idea di cambiare studio, ma Niko non sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda. Per Manuela, invece, sembra essere arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. Luca prova a far cambiare idea a Michele che sembra deciso a non partecipare al pranzo di famiglia al Vulcano. Otello, invece, ha una brutta discussione con Teresa.