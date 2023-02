Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 marzo 2023: la morte di Teresa

A Un posto al sole, va in scena la settimana in cui viene affrontata la morte di Teresa. Saranno puntate molto tristi, preparate i fazzoletti. Ecco cosa vedremo.

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 6 a venerdì 10 marzo 2023

Otello viene portato con urgenza in ospedale per monitorare le sue condizioni di salute dopo la notizia dell’infarto della moglie, Silvia e Michele si precipitano a Indica. Prima di lasciare Napoli, Luca chiede a Giulia di vedersi.

La notizia della morte di Teresa getta Palazzo Palladini in un grande dolore. Otello non è stato ancora messo al corrente: chi glielo dirà, e come reagirà l’uomo? Franco torna dalla Nuova Zelanda ma trova Bianca molto giù per la morte di Teresa. Una nuova incursione di Micaela nella vita di Samuel scatenerà la gelosia di Speranza.

Otello, sostenuto dall’affetto dei familiari, cerca faticosamente di affrontare il dolore per la morte della moglie; la grande famiglia di palazzo Palladini darà l’ultimo commosso saluto all’amata Teresa. Oltre a scatenare la gelosia di Speranza nei confronti di Micaela, l’evento organizzato per la Festa della Donna in cui Samuel si esibirà come spogliarellista sarà l’occasione per tentare di rilanciare le sorti del caffè Vulcano.

Spoiler Un posto al sole: Rossella cerca invano il supporto di Riccardo

Marina fatica ad accettare la presenza di Lara nella vita di Roberto; la donna sta per fare un incontro che proprio non si aspettava. Provata dalla morte della nonna, Rossella cerca il supporto di Riccardo, ma l’uomo sembra distratto dal lavoro. Mentre cresce la distanza tra Silvia e Giancarlo, Michele, arrabbiato per gli attacchi che il Vulcano sta ricevendo, decide di intervenire. Otello, intanto, deve prendere un’importante decisione.

Rosa, dopo aver perso il lavoro in fabbrica, si rivolge a Viola in cerca di aiuto, Giulia e Angela rischiano di trovarsi di nuovo in pericolo. Marina assiste con timore alle manovre di Lara per guadagnare sempre più terreno con Ferri, mentre Irene esprime ai genitori il desiderio di conoscere Tommaso. Il progetto di estendere lo studio legale all’appartamento accanto incontrerà un ostacolo inaspettato, ma Alberto sembra determinato a non arrendersi. Seguici su Instagram.